NİSAN AYI MERKEZ BANKASI KARARI NE OLMUŞTU?



Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. PPK toplantısından faizlerin yüzde 14'te sabit bırakılması kararı çıktı.



2021 yılı Eylül ayından Aralık ayına kadar 500 baz puan faiz indirerek politika faizini yüzde 14'e indiren TCMB böylelikle son 4 toplantıda pas geçmiş oldu.

PPK metninde uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de dâhil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli olduğuna dikkat çekildi. TCMB bu doğrultuda "Makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar vermiştir." denildi.