Merkez Bankası faiz kararları ne zaman açıklanacak? Merak konusu oldu. Bugün tüm gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) saat 14.00'da açıklayacağı faiz kararına çevrilecek. PPK son olarak geçtiğimiz ay politika faizi olan 1 haftalık repo faizini 200 baz puanlık artırarak giderek yüzde 8.25'ten yüzde 10.25'e yükseltmişti.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Geçen ay Merkez 200 baz puanlık faiz artırımına giderken, bugün de 100 ila 300 baz puan arasında bir artırım bekleniyor

ENFLASYON VE KORONAVİRÜS VURGUSU

PPK geçen ay faiz artırımına giderken dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla indirime gittiğini belirtmişti. Yayımlanan PPK toplantısı özetinde ise Kurul'un koronavirüs salgının Türkiye ekonomisine etkilerini izleyerek elindeki araçları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda kullanmaya devam edeceği vurgulanmıştı.

Son olarak TÜİK eylül ayı yıllık enflasyonunun yüzde 11.75 ve on iki aylık ortalamanın ise yüzde 11.47 olduğunu açıkladı. Ağustos ayında ise yıllık enflasyon yüzde 11.77, on iki aylık ortalama enflasyon ise yüzde 11.27 seviyesindeydi.

Son faiz artırımı kararının alındığı 24 Eylül'de dolar 7.71 liradan 7.57 liraya kadar gerilemişti. Ancak bu seviyede tutunamadı. Bugün itibarıyla dolar 7.81 lira seviyesinde bulunuyor.