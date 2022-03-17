ABD Merkez Bankası (Fed) dün 3 yılı aşkın sürenin ardından politika faizini 25 baz puanlık artırımla yüzde 0,25-0,50 aralığına çekti, Merkez Bankası faizleri arttıracak mı sorusu Türkiye'de bir anda araştırılmaya başladı. Politika faizini belirlemek adına her ay toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyeleri, Mart ayı faiz kararını belirlemek için bugün bir araya geliyor.

Merkez Bankası Mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısı geri sayım başlayınca ekonomi piyasalarının gözleri Merkez Bankası faiz kararı ile ilgi anket sonuçlarına çevrildi. İşte Merkez bankası faiz kararı ve Merkez Bankası toplantısı ne zaman soruları ile ilgili merak edilenler...