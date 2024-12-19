Aralık ayının gelmesiyle birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı yeniden gündemin odağı oldu. Kasım ayında olduğu gibi faizi sabit tutma kararını sürdüren Merkez Bankası, son 8 toplantıda faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Şimdi ise gözler, Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısında alınacak kararda. Peki, Merkez Bankası'nın Aralık faiz kararı ne zaman duyurulacak? İşte, merak edilen ayrıntılar...