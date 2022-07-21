Bugün gözler Merkez'de

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. 2021 yılı eylül ayından aralık ayına kadar 500 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 14'e indiren PPK bu yılki 5 toplantıda ise faize dokunmadı.
Bugün de PPK'dan farklı bir karar beklenmiyor. AA Finans'ın 11 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketinde ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngördüğünü bildirdi.
Reuters'ın toplam 36 katılımcı ile 12-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği anketteki medyan tahmine göre ise TCMB'nin politika faizini 2023 sonuna kadar yüzde 14 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Dolayısıyla bugün Merkez'in faize dokunması beklenmiyor.
DÜNYADA ARTIRIM TRENDİ
Merkez Bankası 2022 genelinde artan enflasyona rağmen 'bekle-gör' politikası izlerken dünyada merkez bankaları artan enflasyonla mücadele için faiz silahına sarıldı. Fed son 3 toplantısında toplam 150 baz puanlık faiz artırımına giderken Kanada, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerle Brezilya gibi gelişmekte olan ülkeler faiz artırımlarında Fed'i takip etti. Bugün ise Avrupa Merkez Bankası'nın 25 veya 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor.
ENFLASYON YÜZDE 78'İ AŞTI
Euro Bölgesinde haziran ayında enflasyon yüzde 8.6 ile rekor kırarken ABD'de yüzde 9.1 ile 41 yılın zirvesine yükseldi. Bu zirveler merkez bankalarını sıkılaşma adımlarına yöneltti.
Türkiye'de yıllık enflasyon ise haziran ayında yüzde 78.6 ile yüzde 77.7'lik beklentiyi aştı.
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