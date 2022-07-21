11 yıl sonra bir ilk bekleniyor

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2022 genelinde piyasalara Fed'in faiz kararları damga vurdu. Fed ABD'de artan enflasyonu dizginlemek amacıyla son olarak haziran ayında politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1.5-1.75 aralığına çekti. Fed faizi mart ayında 25, mayıs toplantısında ise 50 baz puan artırmıştı.

Ancak bugün sahne Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) olacak. 11 yılın ardından ilk kez faiz artırım kararı alması beklenen ECB son dönemde sıkılaşma adımları atmakta geç kaldığı yönünde eleştiriliyordu.

ECB Başkanı Christine Lagarde daha önce temmuz toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gideceklerinin net bir sinyalini vermişti. Ancak geçen haftadan itibaren uluslararası haber ajansları konuya yakın kaynaklara dayandırdıkları haberlerde ECB için 50 baz puanlık faiz artırımının da masada olduğunu bildirdi.

SAVAŞ DA ETKİLEDİ

Yalanlanmayan bu haberler, geçen hafta 20 yıldır ilk kez 1'in altını gören Euro/dolar paritesinin bu sabah itibarıyla 1.02'nin üzerine çıkmasına katkıda bulundu. Enflasyon dünya genelinde bir soruna dönüşürken Avrupa ülkelerinin Ukrayna'yı işgal girişimi sebebiyle ucuz Rus gazına erişiminin giderek azalmasıyla ekonomik daralma yaşayabileceğine yönelik endişeler Euro'nun dolar karşısında kayıp yaşamasına yol açmıştı.

ECB'den gelen net sinyaller sebebiyle piyasa anketlerinde genelde 25 baz puanlık artırım öne çıkıyordu. Ancak örneğin Reuters'ın anket gerçekleştirdiği ekonomistlerin neredeyse tamamı 25 baz puanlık faiz artırımı beklediklerini söylese de aslında bankanın 50 baz puanlık bir artırıma gitmesi gerektiğini bildirmişti.

Eğer 50 baz puanlık bir artırıma gidilirse politika faizi negatif yüzde 0.5'ten yüzde 0'a yükselmiş olacak. Son çıkan haberler öncesinde ECB'nin bugün 25, bir sonraki toplantıda ise daha sert bir artırıma gitmesi bekleniyordu.

Dolayısıyla '25 mi 50 mi' belirsiliği ortadan kalkınca piyasaların gözü ECB tarafından sonraki toplantılara ilişkin verilecek mesajlara çevrilecek. Bu mesajlar faiz kararı kadar piyasaların seyrinde önemli olacak.

ENFLASYON REKOR KIRDI

ECB'nin Euro Bölgesi için enflasyon hedefi yüzde 2. ECB daha önce bu hedefe ulaşılması için gerekeni yapacağını açıklamıştı. Ancak dün açıklanan veriler bu hedefin henüz ufukta görülmediğini ortaya koydu.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin(Eurostat) dün açıkladığı verilere göre, Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 8.1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 8.6'ya çıkarak rekor kırdı.

15 ÜLKEDE ÇİFT HANE

AB genelinde de mayıs ayında yüzde 8.8 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 9.6 oldu. Enflasyon, haziran ayında Almanya'da yüzde 8.2, Fransa'da yüzde 6.5, İspanya'da yüzde 10, İtalya'da yüzde 8.5, Belçika’da yüzde 10.5, Bulgaristan'da yüzde 14.8, Çekya'da yüzde 16.6, Letonya'da yüzde 19.2, Litvanya'da yüzde 20.5 ve Estonya'da yüzde 22 olarak belirlendi.

Böylece, AB üyesi 27 ülkenin 15’inde enflasyon oranı çift haneye ulaştı.

Bugün ayrıca TCMB de saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Bankanın politika faizini yüzde 14'te sabit bırakması bekleniyor.