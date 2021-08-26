Merkel'in İsrail'e yapacağı ziyaret iptal edildi

AA

Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Merkel'in ziyaretinin İsrail Başbakanı Naftali​​​​​​​ Bennett ile istişare yapılarak Afganistan’daki güncel gelişmelerden dolayı iptal edildiğini aktardı.

Açıklamada, iki tarafın da bu ziyaretin daha sonraki tarihte yapılması konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.