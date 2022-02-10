"Nasıl böyle bir hayat yaşamışım!"

HABERTURK.COM

Televizyon ekranlarında reality şovlarda boy gösteren Meriç Erkan'ın (35) artık bambaşka bir hayatı var. Bir dönem Ahu Tuğba ile aşk yaşayan Erkan, adını değiştirdi.

"NASIL BÖYLE BİR HAYAT YAŞAMIŞIM!"

"Meriç" olan ismini "Mahmut" olarak değiştiren Erkan, Yeni Şafak'a açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan ve "Nasuh tövbesi" ettiğini ifade eden ünlü isim, "Nasıl böyle bir hayat yaşamışım! Kurban olduğum Allah'ım, sözünden dönmez. O beni affetti." dedi.

'Mahmut Erkan' olarak doğmak ve öyle yaşamak istediğini dile getiren Erkan, "Pişman olacağı şeyleri yapmasın kimse, sonra çok üzülürler. Allah'tan böyle rahmetli bir Rabbimiz var." şeklinde konuştu.

"HAYAT İNSANI BAŞKA TARAFLARA ÇEKİYOR"

"Ben aynı adamım, aynı beden ama hayat insanı başka taraflara çekiyor." diyen Meriç Erkan, "Daha önceki konseptim, şovmenlik vs. ee tabii insan... Bu bir konsept değil, bu başka bir şey... Rabbimle aramdaki bir hesaplaşma... Bir şeyin farkına varıyorsunuz ve bunu son nefes gelmeden yapıyorsunuz." açıklamasını yaptı.

Erkan, sözlerine, "Rabbim, 'Bir günahına tövbe edip, onu bir daha tekrar etmeyeni ben affettim' diyor. Ben de diyorum ki; o sözünden dönmez ama ben haylazlık yaparım, günahlarıma devam ederim, tövbemi bozarım, cezamı da hak ederim o zaman..." şeklinde devam etti.

"NASİBİMİZ VARSA EVLİLİK OLUR"

"Evlilik" sorularına da yanıt veren Erkan, "Evlenmek olabilir tabii, nasip kısmet... Tam böyle İslam'a uygun, şeriata uygun, İslam'a uygun zihniyeti ve kıyafeti olacak, yan yana durduğumuzda da hakikaten bu çift görünüşüyle de hareketle de Müslüman, topluma faydalı olacak... Nasibimiz varsa olur, olmazsa da ben aşkın büyüğünü yakalamışım zaten." dedi.

"TÖVBE ETTİM"

Meriç Erkan, 2019'da yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti:

* Tükenmişlik sendromunun tersiyim Elhamdülillah. Hiperaktifim.

* İzdivaç programlarına katıldım ama %90'ı kurguydu bu programların. Belli haftalıklar vardı programlarda, çok büyük paralar değildi. Ekranda da duralım diyorduk. Şimdi o mantığı bıraktım, çekildim. Evlenme programında ben helal kazandığıma inanmıyorum. Evlenmemi istediler. Bazı şeyler beni rahatsız etti. Her şey kurguydu. Evlilik programlarına katılmayacağıma dair tövbe ettim. Topluma kötü örnek oldum. Bereketli yaşamak güzel.

* İnsanlar sıra dışı olabilmek için saçma saçma şeyler yapıyorlar.