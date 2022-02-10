Televizyon ekranlarında reality şovlarda boy gösteren Meriç Erkan'ın (35) artık bambaşka bir hayatı var. Bir dönem Ahu Tuğba ile aşk yaşayan Erkan, adını değiştirdi.
"NASIL BÖYLE BİR HAYAT YAŞAMIŞIM!"
"Meriç" olan ismini "Mahmut" olarak değiştiren Erkan, Yeni Şafak'a açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan ve "Nasuh tövbesi" ettiğini ifade eden ünlü isim, "Nasıl böyle bir hayat yaşamışım! Kurban olduğum Allah'ım, sözünden dönmez. O beni affetti." dedi.
'Mahmut Erkan' olarak doğmak ve öyle yaşamak istediğini dile getiren Erkan, "Pişman olacağı şeyleri yapmasın kimse, sonra çok üzülürler. Allah'tan böyle rahmetli bir Rabbimiz var." şeklinde konuştu.
"HAYAT İNSANI BAŞKA TARAFLARA ÇEKİYOR"
"Ben aynı adamım, aynı beden ama hayat insanı başka taraflara çekiyor." diyen Meriç Erkan, "Daha önceki konseptim, şovmenlik vs. ee tabii insan... Bu bir konsept değil, bu başka bir şey... Rabbimle aramdaki bir hesaplaşma... Bir şeyin farkına varıyorsunuz ve bunu son nefes gelmeden yapıyorsunuz." açıklamasını yaptı.
Erkan, sözlerine, "Rabbim, 'Bir günahına tövbe edip, onu bir daha tekrar etmeyeni ben affettim' diyor. Ben de diyorum ki; o sözünden dönmez ama ben haylazlık yaparım, günahlarıma devam ederim, tövbemi bozarım, cezamı da hak ederim o zaman..." şeklinde devam etti.
"NASİBİMİZ VARSA EVLİLİK OLUR"
"Evlilik" sorularına da yanıt veren Erkan, "Evlenmek olabilir tabii, nasip kısmet... Tam böyle İslam'a uygun, şeriata uygun, İslam'a uygun zihniyeti ve kıyafeti olacak, yan yana durduğumuzda da hakikaten bu çift görünüşüyle de hareketle de Müslüman, topluma faydalı olacak... Nasibimiz varsa olur, olmazsa da ben aşkın büyüğünü yakalamışım zaten." dedi.
"TÖVBE ETTİM"
Meriç Erkan, 2019'da yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti:
* Tükenmişlik sendromunun tersiyim Elhamdülillah. Hiperaktifim.
* İzdivaç programlarına katıldım ama %90'ı kurguydu bu programların. Belli haftalıklar vardı programlarda, çok büyük paralar değildi. Ekranda da duralım diyorduk. Şimdi o mantığı bıraktım, çekildim. Evlenme programında ben helal kazandığıma inanmıyorum. Evlenmemi istediler. Bazı şeyler beni rahatsız etti. Her şey kurguydu. Evlilik programlarına katılmayacağıma dair tövbe ettim. Topluma kötü örnek oldum. Bereketli yaşamak güzel.
* İnsanlar sıra dışı olabilmek için saçma saçma şeyler yapıyorlar.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!