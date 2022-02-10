Meriç Erkan son hali ve yeni adı ile şaşırttı! Meriç Erkan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Meriç Erkan biyografisi

Meriç Erkan geçirdiği değişim ile sosyal medyada gündem oldu. Verdiği bir röportajda yaşadığı manevi değişimi anlatan Erkan; 'Meriç' olan adını 'Mahmut' ile değiştirdiğini dile getirdi. Sakallarını uzatan ve adını değiştiren Meriç Erkan'ın hayatı araştırılıyor. Peki, Meriç Erkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Meriç Erkan hayatı hakkında...

MERİÇ ERKAN KİMDİR?

2 Temmuz 1969 Samsun doğumlu olan Meriç Erkan, ilköğretimini de orada tamamladı. 1987 yılında Samsun Maltepe Lisesi'nden mezun olduktan sonra ajanslarda modellik yapmaya başladı. Adını Kuşum Aydın'ın sunduğu programla duyuran Meriç Erkan, Ahu Tuğba ile yaşadığı aşk ile hatırlanıyor. "Esra Erol’da” programına katılan ve programdan olaylı bir şekilde ayrılan Meriç Erkan, program hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu. Meriç Erkan, yaşadığı büyük aşktan sonra inzivaya çekildi ve ekranlarda yer almadı.

MERİÇ ERKAN'IN SON HALİ!

Meriç Erkan'ın son hali sosyal medyada dikkat çekti. Özel bir platforma açıklamalarda bulunan Meriç Erkan manevi olarak çok değiştiğini dile getiriyor. Manevi yolculuğunda adını da değiştiren Erkan yeni adının Mahmut olduğunu açıkladı. Video da Meriç Erkan'ın sakallarını uzatarak tarzını değiştirmesi de dikkatlerden kaçmadı.