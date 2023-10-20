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        Haberler Sağlık Merck, kanser ilaçları geliştirmesi için Daiichi Sankyo ile 5,5 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

        Merck, kanser ilaçları geliştirmesi için Daiichi Sankyo ile 5,5 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

        Kimya ve ilaç şirketi Merck'in, Japonya'nın en büyük ilaç şirketleri arasında yer alan Daiichi Sankyo'ya üç kanser ilacı adayını ortaklaşa geliştirmek için 5,5 milyar dolar ödeyeceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 17:43 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:43
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        Merck kanser ilaçları geliştirmesi için Daiichi Sankyo ile anlaşma imzaladı
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        Merck’ten yapılan açıklamada, kanserin tedavisi için dünya çapında ortaklaşa ilaç geliştirmek ve potansiyel olarak ticarileştirmek için Daiichi Sankyo ile anlaşma imzalandığı belirtildi.

        Anlaşmaya göre, Daiichi Sankyo, antikor ilaç konjugatları (ADC) olarak bilinen sınıfa ait olan 3 kanser ilacı adayının üretim ve tedarikinden tek başına sorumlu olacak.

        Merck, Daiichi Sankyo'ya 4 milyar dolar ön ödeme yapacak. Daiichi Sankyo, Merck’ten gelecek 24 ay içinde 1,5 milyar dolarlık bir ödeme daha alacak.

        Gelecekteki satışlara bağlı olarak Merck, 16,5 milyar dolara kadar ek ödeme de yapabilecek.

        ADC’ler sağlıklı hücreleri öldürebilen geleneksel kemoterapinin aksine, yalnızca kanser hücrelerini hedef alarak normal hücrelere verilen zararı azaltacak şekilde tasarlanıyor.

        Anlaşma haberinin ardından Tokyo borsasında işlem gören Daiichi Sankyo’nın hisseleri günü yaklaşık yüzde 14,5 yükselerek kapattı.

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