Mercimek çorbası tarifi, kolay ve lezzetli mercimek çorbası nasıl yapılır?

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Mercimek çorbası, özellikle kırmızı mercimeğin kullanıldığı, kremamsı ve doyurucu bir çorbadır. İster öğle ister akşam yemeklerinde, bu çorba sofralarınıza sıcaklık ve lezzet katacaktır. İçerisindeki besleyici ve faydalı sebzelerle mercimek çorbası hemen herkesin severek tükettiği bir çorbadır. Bu yazımızda kolay mercimek çorbası tarifi yaparken nelere dikkat edileceği ve püf noktaları hakkında önemli bilgiler vereceğiz.

Mercimek Çorbası Tarifi Malzemeleri

İşte lezzetli mercimek çorbası yapmak için gereken malzemeler ve adım adım tarif:

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet kuru soğan, doğranmış (dörde bölünmüş)

1 adet havuç

1 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası

6 su bardağı su veya tavuk suyu (dilerseniz su ve tavuk suyunu yarıyarıya kullanabilirsiniz)

Tuz, karabiber, kimyon

Pul biber (isteğe bağlı)

Limon dilimleri (servis için)

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Kolay Mercimek Çorbası Tarifi

İlk adım olarak mercimeği iyice yıkayın ve bir süzgeçte süzün.

Tencereye tereyağı veya sıvı yağı ekleyin ve ısınınca doğranmış soğanı ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun.

Soğanlar pembeleştikten sonra unu ekleyin ve unun kokusu çıkıp rengi hafif dönene kadar karıştırarak kavurun.

Ardından pates ve havuçları ekleyip karıştırmaya devam edin

Devamında domates salçasını ekleyin ve kısa bir süre daha karıştırarak kavurmaya devam edin.

Kavrulmuş karışımın üzerine yıkanmış mercimeği ve suyu ya da tavuk suyunu ekleyin. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ve kimyon ekleyin.

Karışım kaynadıktan sonra ateşi kısın ve kapağını kapatın. Mercimekler iyice yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Pişen çorbayı blendırdan veya el blenderı ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.

Çorbanın kıvamı size yoğun gelirse, biraz daha su ekleyebilirsiniz.

Son olarak, çorbayı kaselere veya tabaklara servis edin ve üzerine limon dilimleri ile süsleyin.

Mercimek Çorbası Püf Noktası

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Mercimek çorbası yaparken lezzetli ve kıvamı tam istediğiniz gibi olacak bir sonuç elde etmek için aşağıdaki püf noktalara dikkat edebilirsiniz:

Doğru Mercimek Seçimi: Mercimek çorbası için kırmızı mercimek tercih edilir. Kırmızı mercimek, çorba kıvamını daha iyi tutar ve lezzetlidir.

Mercimeği İyi Yıkayın: Mercimekleri iyice yıkayarak fazla nişastayı ve tozu temizleyin. Bu, çorbanın daha pürüzsüz bir kıvam almasına yardımcı olur.

Soğan ve Tereyağı Kavurması: Soğanları tereyağı veya sıvı yağ ile kavururken, soğanların pembeleşene kadar yavaşça kavurun. Bu, çorbanın lezzetini artırır.

Unun Kokusu Çıkana Kadar Kavurun: Unu soğanlarla birlikte kavurarak unun kokusu çıkana kadar işlemi sürdürün. Bu, çorbanın unlu bir tat bırakmasını önler.

Salçayı Kısık Ateşte Kavurun: Domates salçasını ekledikten sonra kısık ateşte birkaç dakika daha karıştırarak kavurun. Bu, salçanın acı tadının gitmesini sağlar.

Mercimekler Yumuşayana Kadar Pişirin: Mercimekleri su ekledikten sonra kaynamaya bırakın ve sonra ateşi kısarak mercimekler iyice yumuşayana kadar pişirin.

Blendırdan Geçirme: Pişen çorbayı blendırdan veya el blenderı ile iyice pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin. Çorbayı süzgeçten geçirmenize gerek yok, çünkü bu çorbanın kıvamını süt gibi yapar.

Çorbayı İnceltme: Çorbanın kıvamı size yoğun gelirse, sıcak su veya süt ekleyerek istediğiniz kıvama getirebilirsiniz.

Limon Suyu: Çorba servis edilirken üzerine taze sıkılmış limon suyu eklemek, çorbanın lezzetini daha da artırır.

Taze Tane Karabiber: Servis sırasında taze tane karabiber ile çorbayı tatlandırabilirsiniz.

Bu püf noktalara dikkat ederek, lezzetli ve pürüzsüz bir mercimek çorbası elde edebilirsiniz.

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Mercimek Çorbası Kalorisi Nedir?

Mercimek çorbasının kalorisi, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir, çünkü tarife ve kullanılan malzemelere göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak bir porsiyon (yaklaşık 200 ml) ev yapımı mercimek çorbasının yaklaşık olarak 150 ila 200 kalori arasında olduğunu söyleyebiliriz.

Mercimek çorbasının kalori miktarı, kullanılan yağ miktarı, un veya diğer katkı maddelerinin varlığı, servis boyutu ve içerdiği malzemeler gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Eğer sağlıklı bir diyet takip ediyorsanız veya kalori alımınızı izliyorsanız, kendi yaptığınız çorbanın içeriğini ve porsiyon boyutunu dikkate alarak kalori miktarını hesaplayabilirsiniz.

Mercimek Çorbası Gaz Yapar Mı?

Mercimek çorbası, bazı insanlarda gaz yapabilir, ancak bu kişisel toleransa ve hazımsızlığa bağlı olarak değişebilir. Mercimek, lif bakımından zengin bir besindir ve bazı insanlar lifli gıdalara karşı hassas olabilirler. Gaz yapma potansiyelini azaltmak için aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:

Mercimeği İyi Haşlayın: Mercimeği yeterince haşlayarak, liflerin daha kolay sindirilmesine yardımcı olabilirsiniz.

Yavaş Yavaş Başlayın: Mercimek çorbasını yavaş yavaş tüketmeye başlamak, sindirim sisteminizin alışmasına yardımcı olabilir.

Baharatları Sınırlayın: Çorba içerisine fazla baharat eklememek veya acı baharatlardan kaçınmak, gaz oluşumunu azaltabilir.

İyi Çiğneyin: Yemekleri iyi çiğnemek, sindirim sürecini kolaylaştırabilir.

Gıda İntoleransını İzleyin: Eğer belirli gıdalara karşı intoleransınız varsa, bu gıdalardan kaçının veya sınırlayın.

Kimyon: Kimyon baharatı iyi bir gaz gidericidir. Bu sebeple mercimek çorbası yapımında kimyon kullanmak gaz sorununu azaltacaktır.

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