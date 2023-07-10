Mercedes online satışları durdurdu mu? Mercedes online satış yapılabiliyor mu?

Otomotivde dijital satış, alıcıyı bayi bayi gezmekten kurtarması sebebiyle tercih edilen bir yöntem haline geldi. Geçtiğimiz mayıs ayında dünya otomobil devlerinden Mercedes de dijital satışa adım atmıştı. Ancak alınan son haberlere göre satışlar ertelendi. Peki, Mercedes online satışları tamamen durdurdu mu? İşte, Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız ve Habertürk Teknoloji Editörü Cem Özenen birlikte kaleme aldığı haberin detayları...

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Özellikle doğuştan elektrikli otomobil markalarının bir tercihi olan bayisiz, internet üzerinden satış sistemine geçtiğimiz aylarda Mercedes Benz Türk de hibrit bir şekilde entegre olmuştu. Bayileri tamamen aradan çıkartmadan, online satışı bu sisteme entegre eden firma 'Hileli yazılım' iddiaları ile karşı karşıya kaldı.

Bu iddiaları geçtiğimiz hafta Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız ve Habertürk Teknoloji Editörü Cem Özenen birlikte mercek altına almıştı. İddialar sonrası Mercedes Benz Türk online satış işlemlerini yeni bir güncelleme yaparak daha sağlıklı hizmete sokmak için Temmuz 2023'e kadar ertelediğini açıklamıştı.

Bugün ise bazı kuruluşlarda Mercedes'in Türkiye'deki online satışlarını tamamen durdurduğu ve bir daha başlamayacağı iddiaları yer aldı.