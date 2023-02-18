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Haberler Otomobil

Mercedes'in kârı yüzde 34 arttı

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in net kârı fiyat artışlarının etkisiyle geçen yıl yüzde 34 artarak 14.8 milyar euroya ulaştı

Giriş: 18.02.2023 - 10:54 | Güncelleme: ABONE OL
Mercedes'in kârı yüzde 34 arttı
AA

Mercedes-Benz, 2022 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirket gelirlerini geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 150 milyar euroya yükseltti.

Şirketin faiz ve vergi öncesi kârı geçen yıl yüzde 20 artarak 20,66 milyar avroya yükselirken, net kârı da yüzde 34 artarak 14,8 milyar euroya ulaştı.

Şirket tarafından, kârdaki söz konusu artışın "sıkı maliyet kontrolü" ile birlikte daha yüksek kâr marjlarına sahip olan Maybach gibi otomobillerin satışındaki artıştan kaynaklandığı belirtildi.

Mercedes-Benz, 2025’e kadar 4 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını ve hisse başına 5 euro olan temettü ödemesini 5,20 euroya çıkaracağını da duyurdu.

Şirket açıklamasında, Rusya-Ukrayna Savaşı ve yüksek faiz oranlarının etkisiyle küresel ekonominin "olağanüstü derecede bir belirsizlikle" karşı karşıya olduğu aktarılarak, Avrupa'da gelen siparişlerin daha yavaş olduğu konusunda uyarıda bulunuldu.

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