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Mercedes-Benz yüzde yüz elektrikle çalışan EQC modelin Türkiye'de satışa sundu. EQC 400 4MATIC versiyonu ile Türkiye'ye gelen SUV karoserli aracın hızlı şarj istasyonlarında 40 dakikada yaklaşık 462 km menzile kadar şarj edilebildiği belirtildi.

Otomobilin, araç fiyatına dahil olarak Mercedes-Benz marka Wallbox duvar tipi şarj ünitesi, 8 yıl boyunca 160 bin km’ye kadar batarya garantisi ve 6 adet rutin bakım paketi ile birlikte bayilerde yerini aldığı verilen bilgiler arasında.

Ön ve arka aksta birer tane olmak üzere toplam iki elektromotorun bulunduğu otomobil, kullanıcısına 300 kW (408 beygir) güç ve 760 Nm tork sağlıyor. Aracın 5.1 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayabildiği belirtiliyor.

Dört tekerlekten çekişli araçtaki lityum-iyon bataryanın kapasitesi 80 kWh olarak açıklanıyor. Bataryaların ağırlığının ise 652 kg olduğu belirtiliyor.

EQC'nin tasarımında da markanın diğer modellerinde görülmeyen detaylar yer alıyor. Önden bakıldığında farları ve ızgarayı çevreleyen siyah panel ile dikkat çeken otomobilde, siyah panelin üst kenarı fiber optik bir hat ile dolduruluyor. Söz konusu hat, gündüz farlarını birbirine bağlamasıyla aracı diğer Mercedes modellerinden ayırarak, elektrik ile çalıştığına vurgu yapıyor.

Elektrikli otomobil planlarına dair açıklamalarda da bulunan Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "Elektrikli mobiliteyi, diğer üreticilerden farklılaştırarak benzersiz alternatiflerle sunmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz tüm Mercedes-Benz otomobil modelleri yakın zamanda ya tamamen elektrikli motorlu bir versiyon ya da elektrik destekli motor seçenekleriyle donatılacak. 2022 yılına kadar Mercedes-Benz otomobil portföyünün tamamında elektrikli motor alternatiflerini de sunmaya başlayacağız. Bu, kompakt modellerimizden SUV’ye kadar tüm portföyümüzü kapsayacak" diye konuştu.