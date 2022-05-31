Mercede-Benz'in, elektrikli otomobiller için oluşturulan alt markası EQ, iki kompakt SUV modelini Türkiye'de satışa sundu.
Yapılan açıklamaya göre, EQC, EQS ve EQE’nin ardından EQA ve EQB'nin de yollara çıkması ile Türkiye pazarındaki tamamen elektrikli Mercedes-EQ model sayısı 5’e yükseldi.
EQA ve EQB’de ilk aşamada 292 beygir güç ve 520 Nm tork üretebilen 2 adet elektrikli motor, 4MATIC dört tekerlekten çekişle zemine aktarılıyor. Maksimum hızları 160 km/s ile sınırlandırılan otomobillerin, 400 km’nin üzerinde tamamen elektrikli menzil sunabildikleri aktarıldı.
EQA ve EQB’de, 11 kw AC şarj kapasitesi ve 66,5 kWh batarya kapasitesi bulunuyor. Tam şarjlı haldeyken EQA 350 4MATIC 422 km, EQB 350 4MATIC ise 407 km’ye varan tamamen elektrikli menzil sunuyor.
'ÜRÜN SEÇENEKLERİMİZ ARTTI'
Elektrikli otomobillerin Türkiye'de satışının başlaması hakkında değerlendirmelerde bulunan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "Mercedes-Benz’in tamamen elektrikli otomobillere dair ürün ve hizmetlerine odaklanan Mercedes-EQ markasında, otomotiv dünyasındaki elektrikli dönüşümde müşterilerimizin beklentilerine göre bir yaklaşım sergiliyoruz. İki yeni modelimizin katkısıyla, 2022’deki tamamen elektrikli ürün seçeneklerini artırıyor ve bu değişimin öncüsü olmayı sürdürüyoruz" dedi.
7 KOLTUKLA GELDİ
Yapılan açıklamaya göre, yeni EQA’da, elektrikli zekâ ve navigasyon gibi akıllı destek işlevleri araçları mobil asistana dönüştüren MBUX’e entegre ediliyor. Elektrikli araçta, kazadan kaçınma gibi akıllı yardımcılar yer alıyor.
Yeni EQB ise, 5 veya 7 koltuklu oturma seçenekleri ile sunuluyor. EQB, 4684 mm uzunluk, 1834 mm genişlik ve 1667 mm yüksekliğe sahip aracın, ikinci sıra koltukların en öne alınmasıyla bagaj hacmindeki artış 190 litreyi buluyor.
EQA 350 4MATIC 1 milyon 533 bin TL’den, EQB 350 4MATIC ise 1 milyon 560 bin 500 TL’den başlayan fiyatlara sahip.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!