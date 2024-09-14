Mercedes-Benz Türk yerli tedarikçilerini dünyaya açtı

REKLAM advertisement1

Kurulduğu günden bu yana toplam yatırım tutarı 1.4 milyar Euro’yu aşan, yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağlayan Mercedes-Benz Türk, ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir adım attı.

Şirket, Daimler Buses ağındaki en büyük entegre otobüs üretim tesisi olan Hoşdere Otobüs Fabrikası, Mercedes-Benz Trucks‘ın 3 büyük kamyon üretim tesisinden biri olan Aksaray Kamyon Fabrikası ve Daimler Truck AG’nin AR-GE Merkezleri arasında “Yetkinlik Merkezi” olarak hizmet veren 2 AR-GE merkezi ile global ağ içerisinde önemli bir konuma sahip.

Türkiye’deki yerli tedarikçilerin global ağın bir parçası olmasına olanak sağlayan şirket, bu kapsamda hayata geçirilen Yedek Parça Dağıtım Merkezi ile ilgili olarak Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu.

Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Tolga Bilgisu, 2000 yılında temelleri atılan Yedek Parça Dağıtım Merkezi'nin, sürekli gelişen bir yapı ile kapasitesini seneler içinde artırarak bugünkü konumuna geldiğini vurguladı. REKLAM '86 BİN PARÇA DÜNYAYA İHRAÇ EDİLİYOR' Merkezin 34 bin 500 m2’lik kapalı alanı ile Türkiye’nin en büyük yedek parça dağıtım merkezlerinden biri olduğuna değinen Bilgisu, "Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarımız için kesintisiz hizmet veriyoruz. Böylelikle merkezden hem Mercedes-Benz Türk’ün kamyon & otobüs bayi/yetkili servis ağına hem de Daimler Truck AG ve Daimler Buses tesislerine üretim parçası ve yedek parça sevkiyatı gerçekleştiriyoruz. Hoşdere ve Aksaray Fabrikalarında üretilen üretim parçalarının yanı sıra 223 farklı yerli tedarikçiden temin edilen yaklaşık 86 bin kamyon & otobüs parçası, bu merkez vasıtasıyla hem Türkiye içine sevk ediliyor hem de dünyaya ihraç ediliyor" dedi.

Türkiye’de üretim yapan bir firma olarak stok ve parça bulunabilirliği konusunda önemli avantajlara sahip olduklarını belirten Bilgisu, Mercedes-Benz Türk’ün çatı şirketi Daimler Truck’ın global standartlarına uygun olarak sundukları Satış Sonrası Hizmetlerde müşteri memnuniyetini odak noktasına aldıklarının altını çizdi. HEDEF YILDA 400 KONTEYNER GÖNDERMEK Tolga Bilgisu, hem Mercedes-Benz Türk’ün yerli tedarikçilerin global arenada konumunu güçlendirecek ve ihracat hacimlerinin artmasına olanak tanıyacak çalışmalar yürüttüklerini de aktardı. Bu kapsamda yeni bir yatırıma imza attıklarını kaydeden Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Tolga Bilgisu, Yedek Parça Dağıtım Merkezinin 7 bin m2’lik alanında hizmet veren ‘Konsolidasyon Merkezi’ni 2024 Temmuz ayında açtıklarını belirtti.

Bilgisu, "Daimler Truck AG, bugüne kadar tedarik hacimlerine ve tedarik zinciri operasyonlarına bağlı olarak farklı zamanlarda açılan toplam 5 merkez ile hizmet vermekteydi. Almanya, Amerika, Brezilya, Japonya ve Hindistan'daki merkezlere ilave olarak Türkiye’de açılan altıncı ‘Konsolidasyon Merkezi’ ile yerli tedarikçilerden temin edilen kamyon ve otobüs üretim parçaları tek noktada toplanarak Daimler Truck AG’nin Brezilya ve Amerika’daki üretim tesislerine sevk edilecek. Yeni merkez, üretim kapasitesine sahip olup ihracat yapamayan veya halihazırda Almanya üzerinden diğer lokasyonlara dolaylı ihracat yapan yerel tedarikçilerimizin küresel arenaya açılmalarına imkan sağlıyor. Bu merkezden Türkiye’deki yaklaşık 80 farklı tedarikçiden temin edilebilecek 600 farklı üretim parçası ile yıllık toplamda 400 konteynerlik gönderim planlanıyor" dedi.

Daimler Truck ve Daimler Buses’ın üretim tesisleri için talep edilen parçaların çeşitliliğinin artması ve yeni kapsamların eklenmesi ile, ‘Konsolidasyon Merkezi’nin uzun vadede yerel tedarikçilerin ihracat hacimlerini artırarak ölçek ekonomisinden faydalanmalarına ve maliyet avantajı sağlamalarına yardımcı olacağını da kaydeden Bilgisu, Daimler Truck için önemli bir ‘Hizmet Merkezi’ konumunda olan Mercedes-Benz Türk’ün global sorumluluklarını her geçen yıl artırmak istediklerini belirtti