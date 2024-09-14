Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
- 1
PAPAĞANA SİLAH ÇEKME
(küçük İskender)
Hem gündelik yaşamında hem de yazınsal metinlerinde iktidarın, egemen kültür ve sanatın baskıcı söylemine karşı başkaldırıyı bir yaşam biçimi olarak benimseyen küçük İskender’in iki önemli eseri, eylül ayında Can Yayınları etiketiyle okurla buluşuyor. Şiirin yanı sıra yazınsal alanın hemen her türünde yapıtlar veren İskender’in, ilk baskısı 1998’de yapılan sekizinci şiir kitabı papağana silah çekme! ve yazarın aşkları, rüyaları, ayrılıkları, dünya görüşü, duyarlılık ve hassasiyetleriyle kaleme aldığı romanı flu’es yeniden raflarda!
- 2
HAYAT İMKÂNSIZ
(Matt Haig)
Ülkemizde geçtiğimiz üç yılın en çok satan kitaplarından Gece Yarısı Kütüphanesi'nin yazarı Matt Haig’in yeni romanı 'Hayat İmkansız' Kıvanç Güney’in çevirisiyle dünya ile aynı anda Domingo Yayınevi'nden ülkemizde de okurlarla buluştu. Hayata küsmüş emekli bir matematik öğretmeni olan Grace Winters, yıllardır görmediği ve haber almayı beklemediği bir arkadaşının ona bir Akdeniz adasındaki köhne evini miras bıraktığını öğrenince, bir planı ya da cebinde bir ada rehberi olmadan, aklında sorular ve tek yön uçak biletiyle, kendini İbiza’da buluyor. Umudun ve yeni başlangıçların dönüştürücü gücüne dair bir roman 'Hayat İmkansız'.
- 3
32 ALINTIDA FELSEFE TARİHİ
(Mathias Leboeuf)
Mathias Leboeuf’un önemli filozofların eserlerinden alıntılara yer verdiği, daha önce felsefeyle yolu kesişmemiş kişilere de felsefeyi sevdirecek 32 Alıntıda Felsefe Tarihi İnkılâp Kitabevi imzasıyla raflardaki yerini aldı. Felsefenin tarih boyunca geçirdiği evrim kitapta, 32 alıntı üzerinden ele alınıyor. Platon’dan Nietzsche’ye, Kant’tan Sartre’a kadar birçok büyük filozofun sözleri, felsefi düşüncenin temel dinamiklerini gözler önüne seriyor. Ünlü filozofların felsefeleri ve temel kavramları bu alıntılar temelinde basitçe ele alınarak okur ile felsefe arasında bir köprü kuruluyor.
-
- 4
AJAYI'NİN YOLCULUĞU
(Biyi Bándélé)
Ayrıntı Yayınları, Afrika edebiyatının dikkat çeken eserlerini Türkiye’deki okurlarla buluşturmaya, Nijeryalı Samuel Àjàyí Crowther’ın kölelikten kurtarıcılığa, çocukluktan erkekliğe, koşmaktan direnmeye uzanan mucizevi ve gerçek hayat hikâyesini anlatan Àjàyí’nin Yolculuğu ile devam ediyor! Afrika’nın en yaratıcı yazarlarından biri olarak gösterilen Biyi Bándélé’nin 2022’de vefat etmeden önce kaleme aldığı ve ölümünün ardından basılan son romanı Àjàyí’nin Yolculuğu, Malili köle tüccarlarının kasabasını işgal ettiği gün hayatı kökten değişen on üç yaşında bir çocuğun özgürlük koşusunu, mücadelesini ve zaferini anlatıyor.
- 5
UYUYAN GÜZELLER
(Yasunari Kawabata)
1968’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan ilk Japon yazar Yasunari Kawabata’nın en ünlü eserlerinden olan Uyuyan Güzeller romanı Can Yayınları’ndan çıktı. Kawabata’nın bir randevuevinde geçen ve insan ruhunun derinliklerine inen bu eseri, 1962 yılında 16. Mainichi Yayıncılık Kültür Ödülleri’nin Edebiyat ve Sanat kategorisinde ödüle layık görüldü. García Márquez’in Benim Hüzünlü Orospularım romanıyla karşılaştırılan ve Márquez tarafından da beğenilen eser, İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşlı erkekler tarafından ziyaret edilen bir evde geçiyor.
- 6
KUDÜS'TE SON OSMANLI NİZAMI
(Ali İhsan Aydın)
VakıfBank Kültür Yayınları'nın tarih kitaplığı, Ali İhsan Aydın’ın yazdığı “Kudüs’te Son Osmanlı Nizamı” kitabıyla genişlemeye devam ediyor. Bu çalışma, Tanzimat dönemiyle başlayan ve II. Abdülhamid devrinde zirveye ulaşan Osmanlı’nın modernleşme sürecinin en belirgin örneklerinden biri olan Kudüs mutasarrıflığının idari yapısını ve bunların toplumsal etkilerini tarihsel belgelerle ele alıyor. Eser, kutsal şehrin, 19. yüzyılın son çeyreğinde nasıl idari ve sosyal bir merkez hâline geldiğini, Osmanlı’nın merkeziyetçi politikaları doğrultusunda yeniden yapılandığını vaka örnekleriyle mercek altına alarak benzersiz bilgiler sunuyor.
-
- 7
BU FİLMDE BEN DE VARIM
(Ömer Vargı)
Türkiye’nin önde gelen, yönetmen ve yapımcılarından Ömer Vargı, tanıklıklarıyla Türkiye’de reklam filmciliği ve Türk sineması tarihinin 1970’lerden 2000’li yıllara uzanan bölümünü anlatığı 'Bu Filmde Bende Vardım' adlı otobiyografisi Humanist Kitap'tan çıktı. Vargı’nın Ankara’da geçen çocuklukla başlayan hikayesi, ilk Yeşilçam deneyimi olan Yılmaz Güney’in Endişe filminden, Türkiye’de reklam filmciliğinin ilk günlerine, ardından Türk sinemasının en çok izlenen filmlerinin yapımcılığına uzanıyor. Kitap, reklam dünyasındaki önemli adımların, gelişmelerin yanı sıra, “Her Şey Çok Güzel Olacak’’, “Kabadayı’’, “İnşaat’’, “Anadolu Kartalları’’, “Amerikalı’’, “Eşkıya’’, “Gönül Yarası’’ gibi Türk sinemasına damgasını vuran filmlerin ardındaki yaratıcı süreci gözler önüne seriyor.
- 8
YATAY DERİNLİK
(Prof. Dr. Uğur Batı)
Türk Çağdaş Resim sanatının yaşayan efsanesi Devrim Erbil'in tüm dönemlerinden eserlerini içeren ‘‘Yatay Derinlik’’ sergisi, geçtiğimiz aylarda MAJİ Art Gallery’de sanatseverlerle buluşmuş ve büyük ilgi görmüştü. Sanat tarihine adını altın harflerle yazdıran bu benzersiz sergi, şimdi de Prof. Dr. Uğur Batı’nın kaleminden ‘‘Yatay Derinlik’’ adıyla kitaba dönüşerek sanat dünyasında ölümsüzleşiyor. Kitapta, sanatçının farklı dönemlerde ortaya koyduğu eserlerin yanı sıra, bu eserlerde kullanmış olduğu tüm uygulama teknikleri de kapsamlı bir biçimde inceleniyor.
- 9
TEPETAKLAK-GENÇLER İÇİN HATA YAPMA SANATI
(Elizabeth Day)
Ödüllü podcast serisi “How to Fail” ile milyonlarca dinleyiciye ulaşan, Sunday Times’ın çoksatan yazarı Elizabeth Day’in “önünde sonunda yeterince iyi hissetmemiş gençler” için kaleme aldığı Tepetaklak: Gençler İçin Hata Yapma Sanatı, Dinozor Genç’ten çıktı! Day’in, “başarısızlığı kabullenme ve kendinle barışma kitabı” Tepetaklak’ın yetişkin baskısından uyarlanarak basılan Tepetaklak: Gençler İçin Hata Yapma Sanatı, gençlere kendilerini yeniden harika bir insan olarak sevmenin anahtarını sunuyor. Kim Hankinson’ın illüstrasyonlarıyla daha da eğlenceli hale gelen kitabın çevirisi ise Seda Peker’in imzasını taşıyor.
-
- 10
ELMER ARA BUL
(David McKee)
Mundi Çocuk’un Türkçeye kazandırdığı Elmer çocuk kitapları serisi üç yeni kitapla okurlarla buluştu. David McKee tarafından yazılan serinin yeni kitapları Elmer Ara Bul, Elmer ve Kayıp Ayıcık, Elmer ve Canavar, hikâyeleriyle olduğu kadar renkli çizimleriyle de çocuklara eğlenceli bir okuma deneyimi yaşatıyor. 2 ve üzeri yaşlardaki çocuklar için kaleme alınan Elmer Ara Bul’da çocuklar bir “ara bul” macerasında Elmer’e katılmaya davet ediliyor.