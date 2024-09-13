Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
Antalya'da sosyal medyadaki "müstehcen" yayınları dolayısıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Haklarında "müstehcenlik" suçlamasıyla yasal işlem başlatılıp dün gözaltına alınan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli (Ertürk Kösen) ile Jahrein rumuzlu kullanıcı (Ahmet Sonuç) emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı
Son dakika haberlerine göre; haklarında müstehcen" yayınları dolayısıyla suçlama bulunan Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Zanlılar E.K. ile A.S, sosyal medya platformu X'deki canlı sohbet odası ile canlı yayınlarında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı gerekçesiyle "müstehcenlik" suçundan gözaltına alınmıştı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.