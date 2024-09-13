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Son dakika haberlerine göre; haklarında müstehcen" yayınları dolayısıyla suçlama bulunan Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 🇹🇷🚨👮🏻‍♂️🚓👮🏻‍♀️🚨🇹🇷



12 Eylül 2024 günü saat: 09.00 sıralarında ilimiz Konyaaltı İlçesinde meydana gelen KADIN CİNAYETİ konusu ile ilgili Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan detaylı çalışmalarda 2️⃣ şüpheli AYNI GÜN saklandıkları yerde SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI ❗… pic.twitter.com/IqVDvQffZI — Antalya Emniyet Müdürlüğü (@AntalyaEmniyet) September 13, 2024

REKLAM Zanlılar E.K. ile A.S, sosyal medya platformu X'deki canlı sohbet odası ile canlı yayınlarında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı gerekçesiyle "müstehcenlik" suçundan gözaltına alınmıştı. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.