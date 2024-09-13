Trabzonspor maçı öncesinde Beşiktaş taraftarı için yeni karar!
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarlarının alınmayacağı açıklanmıştı. Bu karardan vazgeçildiği siyah-beyazlı taraftarların maça gelmesi için tribünlerin açılacağı bildirilmişti. Karar tekrardan tersine döndü Beşiktaş taraftarları Trabzon'da olmayacak
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, geçtiğimiz günlerde Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilmişti.
Bu toplantıda Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine siyah-beyazlı taraftarların alınmaması uygun görüldüğü açıklanmıştı.
Ancak bu karardan vazgeçildiği Beşiktaşlı taraftarların maça alınması için çalışmaların başladığı belirtilmişti.
KARAR TEKRARDAN DEĞİŞTİ
Trabzonspor, deplasman tribünü için ayrılan biletlerin satıldığını belirtip onay kararını geri çekti. Beşiktaş taraftarı, Trabzon'da olmayacak.