Güzellik tartışması ve müjdeli haber
Miss Turkey 2024 yarışmasında İdil Bilgen, kraliçelik tacını taktı. Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Bilgen'in birinciliği bazı sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine maruz kaldı. 1960 Miss Turkey birincisi Nebahat Çehre ile 1997 Miss Turkey birincisi Çağla Şıkel İdil Bilgen'e destek verirken Demet Akalın ise sonuca tepki gösterenler tarafında oldu. Buna ek olarak 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz da 2018 Miss Turkey'e yönelik yaptığı paylaşımlarla eski defterleri yeniden açması ve Melisa Aslı Pamuk'un bebek müjdesi haftanın en çok konuşulanları oldu. Hepsi detaylarıyla 'Panorama'da...
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İDİL BİLGEN TARTIŞMASI
KİMİ DESTEK ÇIKTI KİMİ DE TEPKİ GÖSTERDİ
Haftanın olay paylaşımı...
Neredeyse hemen hemen tüm hayatımızı gözler önüne serdiğimiz sosyal medyadaki paylaşımlar, kısa sürede çok sayıda insana ulaşıyor. Bunun avantajları olduğu kadar dezavantajları da mümkün...
Özellikle söz konusu ünlü bir isimse yaptığı paylaşımın içeriğine dikkat etmesi bir hayli önemli.
Bu durum her ünlü isim için geçerli olmasa da bazı isimler, hayatlarında yaşadığı sorunları, kendilerine yapılan bazı eleştrilere yönelik sitemlerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.
Bu hafta; Miss Turkey 2024 yarışmasında İdil Bilgen, kraliçelik tacını taktı. Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen'in birinciliği bazı sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine maruz kaldı.
Ülkemizi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil edecek olan genç kızların belirlendiği 'Miss Turkey 2024'te birinci İdil Bilgen seçildi. Fakat yarışma sonucunun tartışması sürüyor.
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Kraliçe seçilmesinin ardından İdil Bilgen, sosyal medyada bazı kullanıcıların eleştirilerine maruz kaldı.
Ahmet Çakar'ın; "Ben temsil etsem daha iyi" ifadelerini kullandığı bir video da sosyal medyada gündem oldu.
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Sosyal medyada linç edilen İdil Bilgen'e iki Türkiye eski güzeli sahip çıktı.
1960 Miss Turkey birincisi Nebahat Çehre, İdil Bilgen için; "Ben kızımızı çok beğendim. Yolu, bahtı açık olsun" notuyla paylaşımda bulundu.
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1997 Miss Turkey birincisi Çağla Şıkel ise Nebahat Çehre'nin ardından Ahmet Çakar'ın İdil Bilgen için yaptığı yoruma tepki göstererek; "Ama kendisi daha iyi temsil edermiş... Güldük mü? Hayır. Bir genç kıza yapılan bu şiddeti ve buna kahkahalarla eşlik eden herkesi kınıyorum" ifadelerini kullandı.
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Çağla Şıkel'in bu açıklamasından bir süre sonra Ahmet Çakar, konuyla ilgili paylaşımda bulunarak o sözlerin yıllar öncesine ait olduğunu ifade edip şu açıklamayı yaptı: Hepiniz yalancısınız ve trolsünüz... Ben bu ifadeleri, bu kızımız için kullanmadım. Bu yaklaşık 6 yıl önce başka bir Türkiye güzeli kızımız içindi.
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Nebahat Çehre ile Çağla Şıkel İdil Bilgen'e destek verirken Demet Akalın ise sonuca tepki gösterenler tarafında oldu.
Demet Akalın, İdil Bilgen'in fotoğrafını yayımlayıp şu ifadelere yer verdi: Belki geri vermek ister tacı ya da halk oylaması diye bir şey olsa... Bütün yorumlara da kapamış kendini. Çok istiyormuş birinci olmak... Aşkım sen istiyorsun da yarışma güzellik yarışması, kayırma yarışması değil.
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Demet Akalın'ın bu yorumu da sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Akalın'a destek verirken bazı kullanıcılar da "Haksızlık ediyorsunuz" diyerek şarkıcıya tepki gösterdi.
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Türkiye'nin en güzel kızı olarak ülkemizi 'Miss World'de temsil edecek olan İdil Bilgen Kiev Büyükelçisi Levent Bilgen'in kızı. Bilgen 1.80 boyunda, 24 yaşında, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.
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1960 Miss Turkey birincisi Nebahat Çehre.
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1997 Miss Turkey birincisi Çağla Şıkel.
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ÖZLEM KAYMAZ
ESKİ DEFTERİ AÇTI
Ancak İdil Bilgen'in birinciliği gündemdeki yerini korurken, 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz da yarışma sonrasında bir dizi paylaşımda bulundu.
Anlaşılan o ki Özlem Kaymaz da İdil Bilgen'in kraliçe seçilecek kadar güzel olmadığını savunanlardan biri. Kaymaz, ayrıca 2018'de Miss Turkey'e katılan kızının hakkının yendiğini de dile getirdi.
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Özlem Kaymaz, öncelikle Türkiye Güzeli seçildiği yarışmadaki görüntüsüne; "Dün yeni güzel seçilmiş. Nostalji yapalım dedim. 'Ah ah eski güzeller ne güzeldi', 'Sizin gibisi gelmedi' gibi cümlelerle şu soğuk Hollanda'da için ısınsın" mesajını yazdı.
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Özlem Kaymaz, tacını taktığı fotoğrafa da şu notu düştü: Organizasyon 'güzel' kelimesine TDK kelime anlamını post etmiş. Gülümsetti beni. Güzellik görecelidir, sabaha kadar tartışılır. "Güzele 'güzel' demem benim olmadıkça" ya kadar gider... Güzellik yarışması denince başka şey. Sizce de öyle değil mi? Ah tabi estetik operasyon da serbest artık ortalık iyice karışık.
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Özlem Kaymaz, ardından da Şevval Şahin'in birinci olduğu 2018 Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen kızı Tara de Vries ile ilgili açıklama yaptı: Halen bilmeyenlerle tanıştırıyorum, kızımın da taçlı bir güzel olduğunu. Benim kızım, torpil dedikodusu olmasın diye ikincilik hakkı tanınan Tara'cım. Birincisi estetik operasyonlu genç kızımız.
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Özlem Kaymaz, bir sonraki paylaşımında da; "Bence şahane bir anı, hatıra. Ben doğduğum toprakları milli bir sporcu olarak temsil etmenin yanı sıra içinde güzellik olan bir organizasyon ile yine Türkiye'mi temsil etmiş olmak. Üstelik kızımın aynı yolda bizi temsil etmiş olması... Bence çok gurur verici. Şükürler olsun" ifadelerine yer verdi.
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Türkiye'yi Miss Universe'de temsil eden ancak dereceye giremeyen kızıyla ilgili sözlerine devam eden Özlem Kaymaz; "Güzel genç kız. Kendini bilen, kendinden emin. En az ilki ülke insanııyla sohbet edebilen, dünya dilini akıcı konuşan. Bir noktaya parmak basabilen, dikkat çekebilen, etki yaratabilen. Hobi ötesinde bir uğraşısı olan. Dünyaya barış dilemek yerine kendi ile barışık olan. Akıllı, uslu, güzel gülen, güzel bakan, sportif, fit. Baktıkça insanın için açan gönlüne dokunan demek bana göre, sizce? Yani bence krtiter bu olmalı seçilirken. Yüzün, gözün, yeni kaşın, yeni saç stilin ve estetikle toparlanmayan zaten kalmadı ki..." mesajını yayımladı.
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Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in, yarışmada birinci seçildikten kısa bir süre sonra eski fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
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Şevval Şahin, burnunda estetik olmasıyla ilgili; "Zaten saklamayacaktım. Eleştirilere açığım. Sadece burnumda estetik operasyon var. Estetik yasak değil. Tabii ki sadece estetiğe bakmıyorlar. Kendine olan özgüvene ve o ışığa yansıtmana da bakıyorlar" demişti.
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MELİSA ASLI PAMUK
BEBEK MÜJDESİ
2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Yazıcı ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, mayıs ayında hayatlarını birleştirmişti.
Yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşayan çiftin evliliği, Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya sayfasında soyadını değiştirmesiyle ortaya çıkmıştı.
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Sürpriz evlilikten sürpriz bir haber geldi. Melisa Aslı Yazıcı hamile olduğunu duyurdu.
Ünlü oyuncu, hamilelik pozlarını sosyal medya sayfasında yayımladı.
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Melisa Aslı Yazıcı, fotoğrafına "Sıcak anne uyarısı" notunu düştü.
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