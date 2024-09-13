Çekiç ve sopayla öldürdüler! İki grup arasında husumet: 10 gözaltı

1 AY ÖNCE TAŞLI VE SOPALI KAVGA ETMİŞLER

Diğer yandan şüphelilerin neden olarak gösterdiği ve olaydan 1 ay önce yaşanan taşlı, sopalı kavganın da görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişinin birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı, olay yerine gelen jandarmanın havaya ateş açarak tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü, bir kişinin de 'askerler çıksın, aradan' dediği duyuldu.