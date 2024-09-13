Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada 2 Eylül’de tutuklanan amca Salim Güran, yeniden ifadesine başvurulmak üzere adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan, yapılan aramalarla 8 Eylül’de cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

R.A. TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in haberine göre Narin'in tutuklu amcası köy muhtarı Salim Güran Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Salim Güran'ın telefonunda yaptığı bazı görüşmelerinin silindiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Güran'ın telefonuna ses kayıt aplikasyonunu indirdiği belirlenmişti. Whatsapp yazışmaları geri gelmedi ama bazı görüşmelerin geri getirildiği bilgisi geldi. Bu görüşmelerden biri de tarlada çalışan işçinin oğlu 15 yaşındaki R.A., dün akşam serbest bırakılanlar arasındaydı. Salim Güran, bu konuşmalardan birini R.A., ile yaptığı ortaya çıktı. Dün akşam serbest bırakılan R.A. için yeniden gözaltı kararı verildi.

Öte yandan Narin'in annesi ve abisi olmak üzere toplamda 8 kişi tutuklandı. Bu tutuklular arasında amcası H.G. bulunuyor. H.G.'nin eşi de ifade vermek üzere adliyeye geldi. Narin'in bir başka amcasından kuzeni var. B.G, ilk ifadesinde Narin'e saat 17.40 sularında gördüğünü söylemişti. Savcılıkta aynı saati verdi ancak 'Bize Narin'i 17.40'da gördüğümüzü söylememizi isteyen amcam Salin Güran'dı' dedi. Çelişkili ifade olduğu için amca Salim Güran'ın tekrar Diyarbakır Adliyesi'ne getirildiği bilgisi bulunuyor.

SİLİNMİŞ SES KAYITLARININ BİR KISMINA ULAŞILDI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, amca Salim Güran’ın, olay günü yaptığı aramaları, , ses kayıtları ve Whatsapp görüşme ile mesajları sildiği belirlenmişti

Whatsapp yazışmaları ve aramaların verilmesi için yetkililer Whatsapp merkezine başvuruda bulunmuştu. Ancak Whatsapp bu talebi reddetti. Bunu üzerine Salim Güran’ın cep telefonu uzman siber ekipleri incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, Salim Güran’ın olay gününe ait silinmiş ses kayıtlarının bir kısmına ulaşıldı.

Ulaşılan kayıtlar arasında işçisi R.A. ile yaptığı ses kayıtları da olduğu iddia ediliyor. Salim Güran’ın Kürtçe konuştuğu bu ses kayıtları yetkililer tarafından incelenmeye alındı. Konuşmalar, Kürtçe bilen uzmanlar tarafından çevirisi yapılmaya başlandı. İçeriğin yapılan inceleme sonucunda ortaya çıkacak. Elde edilen bilgilerin ardından daha önce serbest bırakılan Salim Güran’ın işçisi R.A. için yeniden gözaltı kararı verildi. Karar sonrası R.A. tekrar gözaltına alındı.

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