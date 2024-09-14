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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin batı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İzmir, Manisa ve Edremit Körfezi ile Osmaniye ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. REKLAM

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 31, Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL: 31, Parçalı ve az bulutlu İZMİR: 30, Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ: 34, Parçalı ve az bulutlu BURSA: 34, Parçalı, az bulutlu ve açık EDİRNE: 30, Parçalı ve az bulutlu AFYONKARAHİSAR: 30, Parçalı ve az bulutlu MANİSA: 31, Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA: 29, Parçalı bulutlu ADANA: 36, Parçalı bulutlu ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık HATAY: 31, Öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA: 31, Az bulutlu ESKİŞEHİR: 31, Parçalı ve az bulutlu REKLAM KONYA: 32, Parçalı ve az bulutlu YOZGAT: 30, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 33, Parçalı ve az bulutlu DÜZCE: 35, Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 29, Parçalı ve az bulutlu SİNOP: 31, Parçalı ve az bulutlu AMASYA: 36, Parçalı bulutlu SAMSUN: 32, Parçalı bulutlu TRABZON: 28, Öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN: 28, Öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM: 27, Öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS: 23, Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA: 34, Az bulutlu VAN: 26, Öğleden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM DİYARBAKIR: 38, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 34, Az bulutlu ve açık SİİRT: 36, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 37, Az bulutlu ve açık