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        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!

        Tekirdağ'da, vücudundaki morluklar nedeniyle darp iddiasıyla başlatılan soruşturmada cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan 2 yaşındaki S.Y.'de, çok sayıda diş izi de tespit edildi. Diş izlerinin kime ya da kimlere ait olduğunun belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 07:40 Güncelleme: 14.09.2024 - 07:40
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        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
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        Tekirdağ Malkara'da yaşayan Bakiye Yeniçeri, kızı S.Y.'yi (2), 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anne Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi.

        MİNİK BEBEK BAYGIN HALDEYDİ

        DHA'da yer alan habere göre muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı S.Y.'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki S.Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi.

        BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ AMELİYATA ALINDI

        Durumu ağır olan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen S.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca S.Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

        ABLASI KORUMA ALTINDA

        Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili soruşturma başlatırken, İl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aile ve komşuların bilgisine başvurdu. Bakiye Yeniçeri, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. İl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü anne ve üvey baba Sanlı Ö. hakkında suç duyurusunda bulunurken, ailenin 5 yaşındaki diğer kızları koruma altına alındı.

        5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşusu Kani A., 13 ve 14 yaşındaki 2 komşu çocuğu, tutuklandı.

        BARO BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

        Polis yeleği giydirilerek çıkarılan Bakiye Yeniçeri'nin 'Çocuğu ihmal' suçundan tutuklandığı belirtildi. Soruşturma sürerken, Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de bir açıklama yaptı.

        "CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞI ADLİ TIP RAPIRLARI İLE KESİNLEMİŞ DURUMDA"

        2 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığını açıklayan Gürcün, "Annenin olay hakkında çocuğundaki durumu fark etmesine rağmen delilleri karartması ve gizlemesi söz konusu. Annenin dün de tutuklanmasının gerekçesi buydu. Çünkü anne çocuğun uğradığı maalesef cinsel istismar vakasına karşı bunu anlamasına rağmen elde ettiği delilleri ve bulguları adli makamlarla paylaşmayarak delilleri gizliyor. Akabinde de çocuğunu 3 gün boyunca hastaneye götürmeyerek, bakım yükümlülüğüne aykırı davranıyor. Çocuğumuzun şu anki duruma düşmesine maalesef sebebiyet veriyor. Olayın vahameti nedeniyle kurumlarımız hızlı bir şekilde aksiyon aldılar. Rapor son haline getirilmiş ve kati rapor dosya içerisinde mevcut. Zaten şüpheli 2 kişinin tutuklanmasına sebep buydu. Maalesef, ne yazık ki evladımızın cinsel istismara uğradığı adli tıp raporları ile kesinleşmiş durumda" dedi.

        ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan uyuşturucu kullanmaktan ve polise tehditten suç kaydı olduğu belirlenen anne Bakiye Yeniçeri'nin ifadesi, ortaya çıktı. Yeniçeri ifadesinde, "İş olduğunda çocuğumu Kani A.'nın evine bırakıyordum. İlk olayda bana çocuğumun düştüğünü söylediler. Eve gelip, çocuğuma baktığımda vücudunda morluklar vardı. Hastaneye götürdüm, çocuğun düştüğünü söyledim, daha sonra tedavisini yapıp eve gönderdiler. En son yaşanan olayda komşuma gidip, çocuğuma baktığımda yine morlukların olduğunu gördüm. Baygındı, ben de 112'yi çağırdım. Sonrasında Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdük. Oradan şehir hastanesine sevk ettiler" dedi.

        KÜÇÜK KIZIN DURUMU CİDDİ

        Diğer yandan soruşturma kapsamında S.Y.'nin vücudunda 3 ve 10 günlük oldukları tespit edilen çok sayıda diş izi tespit edildi. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren ve durumu ciddiyetini koruyan S.Y.'nin vücudundaki diş izlerinin kime ya da kimlere ait olduğunun belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda inceleme başlatıldı.

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        #sıla bebek
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