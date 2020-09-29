Teknolojinin gücünden yararlanan girişimcileri ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini destekleyen Red Bull Basement, her yıl genç girişimci adaylarını sosyal inovasyonun gelişimi için sektörün önde gelen isimleri ile çeşitli konuşmalar, paneller ve atölyeler aracılığıyla buluşturuyor ve fikirlerin gerçeğe dönüşmesine katkı sağlıyor.
Yapılan açıklamaya göre, başvuruları devam eden programın daha önceki kazananları arasında yer alan BlindLook girişiminin kurucuları Sadriye Görece ve Cihat Ersin Aydın, ‘Engelsiz bir hayat mümkün’ diyerek kolları sıvadı.
Kendisi de doğuştan görme engelli bir kadın girişimci olan Sadriye Görece, girişimci adaylarını cesaretlendirmek adına başarı öyküsünü Redbull.com’a aktardı.
Görece, "Görme engelliler sosyal hayata özgürce dahil olabilsin, dijital hizmetlerden kimseye bağlı olmadan faydalanabilsin diye çalışıyoruz. Yolculuğumuza ilk olarak restoran menülerinde başladık. Çünkü biliyoruz ki dışarıda yemek yemek sosyalleşmede çok büyük bir adım. Çözdüğümüz sorunları bizzat yaşayan bir görme engelli olarak bu sorunlara tüm görme engelliler için çözüm yaratabilmek için çalışıyorum" diye konuştu.
VIDEO İLE BAŞVURU ALIYOR
Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde doğan Red Bull Basement'in, pek çok ülkede teknolojinin gücünden yararlanan üniversite öğrencisi girişimcileri, kod yazarlarını ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini desteklediği kaydedildi.
Verilen bilgiye göre, başvuruları 25 Ekim'e kadar devam eden etkinliğin jürisinde, Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü Oğuzhan Aygören, eski Millî Basketbolcu ve Melek Yatırımcı Sinan Güler ve İBB Akıllı Şehir Departmanı Direktörü Burcu Özdemir yer alıyor.
Yapılan açıklamaya göre, programa kampüs deneyimini ileri götürmeyi amaçlayan fikir ve projelerin anlatıldığı bir dakikalık video ile başvuru yapılabiliyor.
İngilizce bilen, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin de başvurularını bireysel veya iki kişilik takımlar halinde yapabildiği, jürinin değerlendirmesinden geçen bir finalist takım veya bireysel katılımcıya ise ödül olarak projelerini geliştirmeleri için uygun bir zemin sunulacağı kaydedildi.
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