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Memur zammı ne kadar oldu? Ödeme takvimi açıklandı! Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Memur Temmuz zammı farkları hangi gün ödenecek?

Ödeme takvimi açıklandı! Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?

TÜİK'in Haziran enflasyon oranını açıklamasının ardından 6 aylık enflasyon farkı da netleşti. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte enflasyon farkını maaşlarına zam olarak alacak olan milyonlarca memur, zamlı maaşların ne zaman yatacağını araştırıyor. İşte, memur ve memur emeklileri için maaş ödeme takvimi...

06.07.2022 - 14:07 | Güncelleme: ABONE OL

  • Memur Temmuz zammı, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netlik kazandı. 2022 Temmuz zammı ile memur ve memur emeklisi yüzde 41,69 oranında zam alırken SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ise yüzde 42,35 oranında artış gösterdi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, 6 aylık enflasyon farkından doğan memur maaş zamlarının ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. İşte, 2022 memur Temmuz zammı maaş ödeme takvimi...

  • EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU!

    Emekli maaş zammı oranı açıklandı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu.

    Buna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacak.

  • MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

    Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur maaş zamları netlik kazandı. Buna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacak.

    Memur ve memur emeklileri yüzde 34,85 enflasyon farkı ve %7'lik toplu sözleşme zammı ile Temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 41,69 olarak belirlendi.

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 oranında zam alacak.

  • 6 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI BELLİ OLDU!

    Enflasyon oranları Mayıs ayında yüzde 2,98 artışla %73,50 oranında gerçekleşirken Haziran ayı yıllık enflasyon yüzde 78,62 olarak gerçekleşti. 

    5 aylık enflasyon yüzde 35,64 olarak belirlenmişti. 4 Haziran 2022 tarihinde açıklanan Haziran ayı enflasyon oranı ile 6 aylık enflasyon farkı da 42,35 olarak gerçekleşti. 

  • ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, zamlı memur maaşları 8 Temmuz günü yapılacak.

    Erdoğan'ın memur maaşları hakkındaki açıklaması şu şekilde; "Temmuz ayı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek. Türkiye büyürken, gelişirken, güçlenirken, 85 milyon vatandaşımızın bilaistisna her birinin buradan payına düşeni almasını temin etmek boynumuzun borcudur."

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