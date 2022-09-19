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Memur zammı ne kadar olacak? Ocak 2023 memur ve emekli memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olur?

Memur zammı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı ile memur maaşı ne kadar olur?

Memur zammı için gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Senenin son çeyreğine girilmesiyle memur maaşı zammı araştırması sıklaştı. Her sene ocak ve temmuz ayında olmak üzere yılda iki kez 6 aylık enflasyon ve toplu sözleşme oranına göre belirlenen memur zammı için geri sayım başladı. İşte 2023 Ocak memur ve emekli maaş zammı hakkında merak edilenler...

19.09.2022 - 12:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • Memur maaşı zammı için araştırmalar sıklaştı. 2022 Temmuz zammında 2022 yılı 6 aylık enflasyon rakamlarına göre memurlara %41,69 ve emeklilere ise %42,35 oranında zam uygulanmıştı. 2023 Ocak ayında memur zammının ne kadar olacağı ve en düşük memur maaşının kaç liraya yükseleceği merak ediliyor. Peki, 2023 memur zammı ne kadar olacak? İşte memur maaş zammı ile ilgili detaylar...

  • 6 AYLIK ENFLASYON FARKI ETKİLİ

    Memurlara 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. Son zam ise Haziran ayına göre 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranı dikkate alınarak yapıldı.

  • YENİ ZAM OCAK AYINDA

    Bir sonraki memur zammı Ocak ayında yapılacak. Ocak ayındaki memur zammı 6 aylık enflasyon farkı Aralık ayında tespit edilen (Ocak ayı başında açıklanan) yıllık enflasyon artış oranından Aralık ayı yıllık enflasyon artış oranının çıkarılması sonucu belli olacak.

  • 2003 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Haziran ayında yapılan zam sonrasında; Temmuz ayının Haziran ayına göre ve Ağustos ayının Temmuz ayına göre enflasyon farkları toplandığında enflasyondaki 3,83 artış TÜİK tarafından tespit edilmiş oldu. Kalan 4 ayın bir önceki aylara göre enflasyon farklarının da toplanıp 3.83'e eklenmesiyle 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. Diğer 4 ayın enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı ortaya çıkacak.

  • EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADARA YÜKSELECEK?

    2022 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. Gerçekleşecek olan enflasyonun yüzde 15 oranında gerçekleşmesi halinde memurların en az yüzde 15'lik zam alacağı tahmin ediliyor.

    Yüzde 15 oranındaki enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşının 6 bin 078 TL'den 6 bin 990 TL'ye yükselmesi bekleniyor. En düşük memur maaşının ise 9.105 TL'den 10 bin 470 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

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