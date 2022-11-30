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MEMUR ZAMMI 2023| Tahminler netleşti! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Öğretmen Polis Hemşire maaşları

Memur zammında son hesaplamalar yapıldı! Tahmini en düşük memur maaşı

Memur zammı için geri sayımda sona yaklaşıldı. 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte memur zammı ve 2023 en düşük memur maaşı netleşmiş olacak. İşte Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın tahminleri ışığında memur zammı tahminleri...

Giriş: 30.11.2022 - 12:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • Memur zammı 2023 için geri sayım sürüyor. Kasım ayı enflasyon oranı haftaya pazartesi günü açıklanacak. Pazartesi günü açıklanacak verilerin ardından 5 aylık enflasyon verileri netleşecek. Ocak ayı başında ise Aralık ayı enflasyon farkının belli olmasının ardından memur zammı netleşecek. Bununla birlikte Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç tahmini hesaplamları netleştirdi. İşte 2023 memur zammı ve en düşük memur maaşı tahmini ile güncel memur maaşları tablosu...

     

  •  MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

    Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı. Yani Temmuz ayı itibariyle 6 aylık enflasyon oranının toplamı emekli ve memur zammı olacak. Son 6 aylık enflasyon farkı toplamı ise 3 Ocak 2023'te Aralık ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla netleşecek. 

  • 4 AYLIK ENFLASYON FAKI TOPLAMI BELLİ OLDU

    Şimdiye kadar 4 ayın (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim)  enflasyon farkı açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise 4 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 10.45 olarak hesplandı. Pazartesi günü ise Kasım ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte son 5 aylık enflasyon farkının toplamı netleşecek. 

    Fiyat Endeksi (Tüketici Fiyatları) (2003=100)

      TÜFE (Yıllık % Değişim) TÜFE (Aylık % Değişim)
    10-2022 85.51 3.54
    09-2022 83.45 3.08
    08-2022 80.21 1.46
    07-2022 79.60 2.37

    İKİ TAHMİN ÖNE ÇIKTI: YÜZDE 14,09 - YÜZDE 17,03

    Öte yandan memur ve memur emeklilerine ise 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme oranı da zam olarak ekleniyor. Olası tahminler gerçekleşirse memur ve  yıl sonu enflasyon artışının yüzde 60 olması halinde yüzde 14,09 zam, yıllık enflasyon artışının yüzde 65 olması durumunda ise yüzde 17,03 oranın da zam yapılması bekleniyor. 

     

  • TAHMİNİ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? 

    Maaşlara tahminlere göre zam yapılması halinde hali hazırda 9 bin 51 lira olan en düşük memur maaşı 10 bin 300 veya 10 bin 600 lira arasında yükseliyor.

    Refah payı artışı yapılması halinde ise bu oranlar daha da yükselecek. Kesin verileri ise 3 Ocak'ta 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle belli olacak.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN REFAH PAYI SİNYALİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde yükselterek refah kaybını gidermekte kararlıyız" dedi.

     

     

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