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        Haberler İş-Yaşam Memur ve emekli zam pazarlığı başladı - İş-Yaşam Haberleri

        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı

        Memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarına ilişkin zam pazarlığı başladı. Toplantıların ardından memur ve emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarındaki toplu sözleşme zam oranları belli olacak. Memurların beklentisi 2024 yılı için yüzde, 2025 yılı için ise yüzde 40 olurken Memur-Sen'in 2024-2025 yılları talebi ise yüzde 110 olarak belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 14:07
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        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplu sözleşme görüşmeleri toplantısının açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

        "Bugün burada 6 milyon kamu görevlisi ve emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayacak maaşları için 7 dönem toplu sözleşme görüşmelerini başlatıyorum.

        Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük çabasıyla 2 gün önce birliğimizi pekiştirecek adımlar atılarak Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı kuruldu. Bizler aziz milletimize hizmet etmek gayesiyle, 21 yıldır milletimizden aldığımız güç ile toplumsal barışı ve huzuru tesis eden bir yönetim anlayışı benimsedik. En kısa sürede, en az maliyetle, en iyi kamu hizmetlerini sunan şeffaf bir yönetim anlayışı ile değiştirdik.

        Covid-19 pandemisi tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkilemiştir. Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlarımızı ekonomik anlamda destekledik. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ambulans uçaklarla ülkemize getirilmesi, tek kişilik odalarda tedavi edilmesi Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlık olarak ne kadar güçlü olduğunu göstermiştir."

        Memur-Sen tarafından daha önce 129 maddelik bir teklif yayınlanmıştı. Zam pazarlığında memurun beklentisi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak belirtiliyor. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor. Memur maaşları temmuz ayındaki seyyanen zam hariç 2010 yılından bugüne yüzde 811,7 oranında arttı. Maaş zammı, seyyanen zam dahil edilmediğinde enflasyonla başa baş gerçekleşti. Bu doğrultuda yapılacak görüşmelerin bir ay süreceği açıklandı.

        TOPLANTI ÖNCESİ MEHMET ŞİMŞEK'E ÖZEL ZİYARET

        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ziyarette bulunmuştu.

        Ali Yalçın, Toplu Sözleşme görüşmelerinin, kamu görevlilerinin emeğini ve alın terini önceleyecek, beklentilerini hayata geçirecek şekilde tamamlanması ve Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde sonuçlanması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

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