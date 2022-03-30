Temelini üç nesil sanatçı bir ailenin yıllar içinde biriktirdiği fotoğraflar, resimler, kişisel eşyalar ve objelerden alan Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi sergisi 31 Mart – 7 Ağustos 2022 tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Sanat’ta sanatseverlerle buluşuyor.
Biriktirdiğimiz ve kıymet verdiğimiz objeler, zevk ve ilgi alanlarımızı, tarihimizi ve var oluşumuzu belirlerken; aile mirasımızın ve hikâyelerimizin anlatılmasına da aracılık ederler. Maddi ve manevi olarak bizler için değerli olan bu hatıralar, aynı zamanda “burada” olduğumuzun da kanıtlarıdır.
Üç nesil sanatçı bir ailenin yıllar içinde biriktirdiği fotoğraflar, resimler, kişisel eşyalar ve objelerden yola çıkan Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi sergisi, bir ailenin olduğu kadar bir şehrin de tarihine ışık tutuyor.
Küratörlüğünü Peter Hristoff, Elif Erdoğan, Yeşim Demir Pröhl’ün üstlendiği sergide Hristoff Aile Arşivi’nden derlenen objelere Pera Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, Yapı Kredi, Nur ve Selçuk Altun, Ömer M. Koç, Emel ve Bülent Korman ile Ayşegül ve Ömer Özyürek koleksiyonlarından alınan resimler eşlik ediyor.
31 Mart – 7 Ağustos 2022 tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Galatasaray’daki binasının ikinci ve üçüncü katlarında ziyaret edilebilecek olan sergide arşiv malzemeleri eşliğinde Hristoff Ailesi’nin hikâyesi ve dostları olan sanatçıların eserleri bulunuyor. Ailenin erken Cumhuriyet yılları sanat ortamıyla bağlarının anlatıldığı bu bölümde Aliye Berger, Ali Sami Boyar, İbrahim Çallı, Hayri Çizel, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Zeki Faik İzer, Zeki Kocamemi ve Şerif Renkgörür’ün eserleri görülebilecek. Sonraki kısımda ise Peter Hristoff’un İstanbul’dan ilham alarak ürettiği işler var.
Sergi süresince Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Galatasaray’daki merkezinde ve sosyal medya platformlarında konuşmalar, söyleşiler, atölyeler, dinletiler, performanslar ile şehir turlarını da kapsayan etkinlikler düzenlenecek. Serginin ayrıca Yapı Kredi Yayınları tarafından hazırlanan Türkçe-İngilizce bir kataloğu da var.
Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi, Raffles İstanbul, Can Carpet, Jotun ve New York School of Visual Arts desteğiyle hazırlandı.
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