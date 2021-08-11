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Meltem Miraloğlu darp mı edildi? Hamile olduğunu ortaya çıktı - Magazin haberleri

Meltem Miraloğlu darp mı edildi?

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, eşi tarafından darp edilince hamile olduğu ortaya çıktı

11.08.2021 - 14:21 | Güncelleme: MAGAZİN

  • "Hayat Devam Ediyor" dizisiyle yıldızı parlayan 34 yaşındaki Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady (82) ile nikah masasına oturmuştu.

  • Amerikalı Patrick Grady bir dargın bir barışık ilişkisini sürdüren Miraloğlu'nun hamile olduğu ve bunu eşinden gizlediği iddia edildi. Oyunculuk kariyerine devam etmek isteyen Miraloğlu, bu kararını eşine iletti.

    Hollywood'a gitmek isteyen Miraloğlu'nun bu talebi Patrick tarafından reddedildi. Çıkan tartışmada genç oyuncu evinin bahçesinde eşi tarafından darp edildi.

  • 'TEKLİF GELMİYOR' DEYİP ABD'YE GİTMİŞTİ!

    2019 yılında Amerika'ya yerleşen Meltem Miraloğlu, "Beni ekranda görememenizin sebebi, şu an bir proje teklifi gelmiyor ve proje teklifi alamadığım için ben bugün Amerika’dayım ve beni ekranda göremiyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

    ABD'ye yerleşen Meltem Miraloğlu, şaşırtan bir paylaşımda bulunmuştu:

    "Kendimi bulmak için çıktığım bu yolda, kendimi kaybetmemek ve bunca zulme karşı akıl sağlığımı korumak tek dileğim. (Allah biz gençleri, büyüklerimizin zulmünden ve de tecavüzünden korusun) Miraloğlu"

  • Meltem Miraloğlu, 2016 yılında da altı aydır birlikte olduğu yönetmen - yapımcı Tayfur Aydın’la evlenmiş fakat bu evlilik uzun sürmemişti.

    2017 yılında yapımcı eşinden sessiz sedasız boşanmıştı.

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