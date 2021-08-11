Meltem Miraloğlu darp mı edildi?

Amerikalı Patrick Grady bir dargın bir barışık ilişkisini sürdüren Miraloğlu'nun hamile olduğu ve bunu eşinden gizlediği iddia edildi. Oyunculuk kariyerine devam etmek isteyen Miraloğlu, bu kararını eşine iletti.

Hollywood'a gitmek isteyen Miraloğlu'nun bu talebi Patrick tarafından reddedildi. Çıkan tartışmada genç oyuncu evinin bahçesinde eşi tarafından darp edildi.