"Yönetmenlik yapmak istiyorum"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Meltem Cumbul, geçtiğimiz akşam Bodrum'daki bir mekanda sahne aldı.

52 yaşındaki şarkıcı, "Sahneye çıktığımda çocuk kadar kendimi özgür hissediyorum." diye konuştu.

Muhabirlerin gelecek planları hakkındaki sorusuna yanıt veren Meltem Cumbul, "Çok güzel filmler yapmayı planlıyorum. Tiyatro oyunlarını devam ettirmeyi ve yönetmenlik yapmak çok istiyorum." ifadelerini kullandı.