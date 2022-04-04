Yıllar sonra buluştular

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Bir süredir Galler'de yaşayan oyuncu Memet Ali Alabora, 1999-2002 yılları arasında yayınlanan 'Yılan Hikayesi' adlı dizide başrolü paylaştığı arkadaşı Meltem Cumbul ile bir araya geldi.

"NİHAYET!"

Birlikte kamera karşısına geçen ikili, o anları ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. Bir hayli keyifli oldukları görülen Alabora ile Cumbul, Instagram hesaplarından yayınladıkları gönderilere, "Nihayet..." notunu düştü.

"ZEYNO' İLE 'MEMOLİ' BİRLİKTE"

İkilinin paylaşımları sosyal medya kullanıcılarından oldukça ilgi gördü. Takipçileri Meltem Cumbul ile Memet Ali Alabora'ya, "Zeyno' ile 'Memoli' birlikte..." şeklinde yorumlarda bulundu.

12 YILLIK EŞİNDEN BOŞANDI

Alabora, 2009'da Ankara Tren Garı'nda aile bireylerinin katıldığı nikah töreniyle dünyaevine girdiği Pınar Öğün ile boşandıklarını dile getirmişti.

43 yaşındaki Alabora ile Öğün, geçtiğimiz yıl temmuz ayında yaptıkları ortak açıklama ile evliliklerini sonlandırdıklarını duyurmuştu. Instagram hesaplarından birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan çift, "Artık evli değiliz. Birbirimizi çok sevmeye devam ediyoruz. (Bu metni beraber yazdık. Bütün gün beraber iş yaptık.)" ifadelerini kullanmıştı.

"ÇOK MUTLU OL"

Pınar Öğün, ardından Alabora'ya, "Çok mutlu ol. Aşk dolu olsun yaşamın ve güzellikler hayatını süslesin canım benim." sözleriyle seslenmişti.