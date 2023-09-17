Melisa Döngel'in estetiksiz hali herkesi şaşkına çevirdi! Görenler tanıyamadı!
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sadece başarılı oyunculuğuyla değil, aynı zamanda güzelliğiyle de sık sık magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri oluyor. Yakın zamanda "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde Emel Sayın'ı canlandıracak olan Döngel'in, estetiksiz hali ortaya çıktı. Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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Bizim Hikaye, Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam ve Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı gibi dizilerde rol alarak ekranların tanınan yüzlerinden biri haline gelen Melisa Döngel, estetiksiz halleriyle gündem oldu. Yakın zamanda yeni filmiyle izleyici karşısına çıkacak olan Döngel’in estetiksiz hallerine yüzlerce yorum geldi.
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Oyunculuğa Arka Sokaklar dizisi ile giriş yapan Melisa Döngel, Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in başrol olduğu “Sen Çal Kapımı” projesiyle ekranların aranan yüzlerinden biri haline gelmişti.
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Genç oyuncu şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Kirli Sepeti dizisinde canlandıracağı Aylin karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hem özel hayatıyla hem de yaptırdığı estetik dokunuşlarla gündem olan Melisa Döngel daha önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
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Melisa Döngel katıldığı bir programda yaptırdığı estetik dokunuşlarla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: “Çene dolgum, biraz yanak dolgum var, biraz dudak, biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında”
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İşte Melisa Döngel'in estetiksiz halleri...
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