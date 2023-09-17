Melisa Döngel'in estetiksiz hali herkesi şaşkına çevirdi! Görenler tanıyamadı!

Bizim Hikaye, Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam ve Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı gibi dizilerde rol alarak ekranların tanınan yüzlerinden biri haline gelen Melisa Döngel, estetiksiz halleriyle gündem oldu. Yakın zamanda yeni filmiyle izleyici karşısına çıkacak olan Döngel’in estetiksiz hallerine yüzlerce yorum geldi.