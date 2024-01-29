Melisa Aslı Pamuk, İsmail Hacıoğlu'nu engelledi
Melisa Aslı Pamuk, "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın galasına katılmadığı için kendisine tepki gösteren rol arkadaşı İsmail Hacıoğlu'nu sosyal medya hesabından engelledi
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Bir süredir futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı ile Fransa'nın Lille şehrinde yaşayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, başrolünde yer aldığı "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin geçen hafta düzenlenen galasına katılamamıştı.
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İsmail Hacıoğlu da filmdeki partneri Melisa Aslı Pamuk' ile ilgili olarak; "Mülteci olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" demişti.
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Melisa Aslı Pamuk, kendisine tepki gösteren rol arkadaşı İsmail Hacıoğlu'nu sosyal medya hesabında engelledi.
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İsmail Hacıoğlu, sosyal medya hesabında filmin afişine Melisa Aslı Pamuk'u etiketlemek istedi ancak engellenince bunu yapamadı.
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İsmail Hacıoğlu'nun bu duruma ne yanıt vereceği ise merak konusu.