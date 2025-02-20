Melis Sezen'in kar sevinci
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da 'İmre' karakterine hayat veren Melis Sezen, İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından sette yaşadığı mutluluğu dans ederek gözler önüne serdi
Giriş: 20.02.2025 - 11:45 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:45
Kar yağışının başlamasının ardından ünlü isimler de çektikleri manzaraları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Bu isimlerden biri olan Melis Sezen, kar yağışına 'İmre' karakterine hayat verdiği 'Deha'nın setinde yakalandı.
Sette kar yağışını ekip arkadaşlarıyla birlikte büyük bir mutlulukla karşılayan Melis Sezen, o sırada dans etti. Sezen, o anları sosyal medya hesabından yayımladı.
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