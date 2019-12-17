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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Melis İşiten’in ilk kitabı 'Hikayemi Ben Seçtim', dün tüm online kitapçılarda satışa çıktı. Kitap, 18 Aralık'ta ise raflarda yerini alacak.

İşiten’in 13 kadının hikayesini anlattığı 'Hikayemi Ben Seçtim', verdiği kadın dayanışması mesajıyla da birçok kişinin yüreğine dokunacak.

"HEP SESSİZ KALDIM"

Kitabı için uzun bir hazırlık sürecinden geçtiğini anlatan Melis İşiten, "Sosyal medyada özellikle tanınırlığı yüksek kadınlara yönelik önyargı kaynaklı bir sürü linç başıma geldi. Bunlara karşı hep sessiz kaldım. Kitabı yazmama bu linçler sebep oldu. Aslında bizim bütün kadınlar olarak hayattaki mücadelemiz bir, gözyaşlarımız bir. Kahkahalarımız ortak. Bunu 13 farklı kadın hikayesi üzerinden anlatmak istedim. Hayat kimisinin karşısına güzel insanlar çıkarmış, kimisi ise daha acı olaylarla yüzleşmiş. Bu kitapla kadınlara dokunmasını hayal ettiğim şey, okuyan her kadının kendine ait bir his bulması ve 'Evet, ben bu hisse bir kere düştüm' demesi" şeklinde konuştu.

Oyuncu, "Çok kadın hikayelerine düşkün olduğum için tanıdığım binlerce kadını toplayıp 13 kadına sığdırdım. İçinde kurgu olmayan tek bir hikaye var, o kadar" açıklamasında bulundu.

"HİKAYELERDEN BİR TANESİ BENİ ANLATIYOR"

'Hikayemi Ben Seçtim' kitabındaki hikayelerden birinin kendisi olduğunu vurgulayan oyuncu, "İlk kitap olması çok heyecanlı ve devamı gelecek. Bu kitap üzerinde birkaç yıl çalıştığım bir projeydi. Geçirdiğimiz dönem tam üzerinde hiçbir şey yapmamaya heveslendiğim ve kabuğuma çekileceğim bir dönemken sağ olsun yayınevi sahiplerim 'Bu an tam hayalini gerçekleştirme anın' dediği için harekete geçmem noktasında kıymetli bir araç oldu. Hikayelerden biri de benim hikayem, beni anlatıyor. Onu okuyucu keşfedecek" dedi.

"AŞIK OLMAKTAN HİÇ VAZGEÇMEMELİYİZ"

İşiten'in kitabının önsözünde kullandığı, "Vazgeçmek hiç yok. Hayal kurmaktan, aşık olmaktan, sevmekten, insan olmaktan ve en önemlisi kadın olmanın kıymetini bilmekten hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz" ifadeleri dikkat çekti.

Uraz Kaygılaroğlu, kendisi gibi oyuncu olan Melis İşiten ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. 2016 yılında kızları Ada dünyaya gelen ünlü çift, geçtiğimiz aylarda boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.