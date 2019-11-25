Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'e sosyal medyada bir takipçisi, "Ya Melis Hanım, demiyim demiyim diyorum ama kendime engel olamıyorum. Size çok sinir oluyorum. Boşandıktan sadece 5 ay sonra tek başına, bu kadar keyifli olmanız bana çok koyuyor. Tahammül edemiyorum. Yazdıklarınızı sevmeme rağmen takipten çıkacağım, kusura bakmayın. Kahkahanız beni rahatsız ediyor. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin" şeklinde ilginç bir mesaj attı.

İşiten, kendisine gelen mesajı Instagram hesabının hikaye kısmında paylaşarak, "Bu dürüstlük... Hakkım helal olsun canım benim, hoş çakal" ifadelerini kullandı.