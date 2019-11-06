Şey... Haberiniz olsun diye söylüyorum. Cinsel olarak taciz edildiğim her mesajın sahibi savcılığa gidiyor. Haberiniz olsun yani. Eleştiri, linç, hakaret falan bunların hepsi canım, ciğerim ama ben sizin cinsel organınızı görmek zorunda değilim. Bu bir sapıklık. İfşa etmiyorum diye sessiz kalıyorum sanmanızı istemem sevgili sapıklar! Bir şeyin önüne geçilecekse sosyal medyada, ilk bunun geçilecek!