Beşiktaş - Kırklarelispor maçı CANLI YAYIN

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STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı

HAKEM: Ozan Ergün

SAAT: 20.30

YAYIN: A Spor

Beşiktaş: Ersin, Onur Bulut, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Salih, Chamberlain, Joao Mario, Muçi, Semih, Mustafa.

Kırklarelispor: Mızhat Burak, Raşit, Bedirhan, Erdoğan, Oğuz, Erdem, Semih, Taşkın, Okan, Eray, Denizhan.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Nesine 2. Lig ekibi Kırklarelispor ile karşı karşıya geliyor.

Kupaya deplasmanda Sivasspor karşısında alınan galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kupaya 2. turda dahil olan Kırklarelispor, sırasıyla Yozgat Belediyesi Bozokspor (2-0), Yeşil Yalova FK (4-0), Yeni Mersin İdman Yurdu (2-0) ve Süper Lig ekibi Adana Demirspor'u (2-0) yenerek adını grup aşamasına yazdırmıştı. Yeni formatıyla oynanan kupadaki ilk maçında sahasında Süper Lig ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelen Kırklarelispor, rakibiyle 4-4 berabere kalmıştı. REKLAM Yeşil-beyazlılar, grupta 1 puanla 4. sırada bulunuyor.

KIRKLARELİSPOR İLE İLK MAÇ Beşiktaş ile Kırklarelispor, ilk kez karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden yeşil-beyazlılarla ilk kez bir resmi maçta kozlarını paylaşıyor. ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kırklarelispor maçını evinden uzakta oynuyor. Siyah-beyazlı kulüp, daha önce yapılan açıklamayla mücadelenin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurmuştu.

SON 2 MAÇTA 2 KUPA Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son iki karşılaşmada 2 kupa kazanmayı başardı. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, 11. kez şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu sezon başında ise Turkcell Süper Kupa'da yine aynı statta Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 5-0 yenerek kupaya uzanmıştı.

EKSİKLER Beşiktaş'ta Kırklarelispor karşısında birçok oyuncu formasından uzak kalıyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi'nin yanı sıra tedavisi devam eden Bakhtiyor Zaynutdinov'un kupa maçında forma giyemiyor.