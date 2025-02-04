Beşiktaş - Kırklarelispor maçı CANLI YAYIN
Beşiktaş - Kırklarelispor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-Beyazlılar kupaya 3 puanla başlarken Kırklarelispor ise ilk maçında berabere kaldı. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı
HAKEM: Ozan Ergün
SAAT: 20.30
YAYIN: A Spor
Beşiktaş: Ersin, Onur Bulut, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Salih, Chamberlain, Joao Mario, Muçi, Semih, Mustafa.
Kırklarelispor: Mızhat Burak, Raşit, Bedirhan, Erdoğan, Oğuz, Erdem, Semih, Taşkın, Okan, Eray, Denizhan.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Nesine 2. Lig ekibi Kırklarelispor ile karşı karşıya geliyor.
Kupaya deplasmanda Sivasspor karşısında alınan galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Kupaya 2. turda dahil olan Kırklarelispor, sırasıyla Yozgat Belediyesi Bozokspor (2-0), Yeşil Yalova FK (4-0), Yeni Mersin İdman Yurdu (2-0) ve Süper Lig ekibi Adana Demirspor'u (2-0) yenerek adını grup aşamasına yazdırmıştı.
Yeni formatıyla oynanan kupadaki ilk maçında sahasında Süper Lig ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelen Kırklarelispor, rakibiyle 4-4 berabere kalmıştı.
Yeşil-beyazlılar, grupta 1 puanla 4. sırada bulunuyor.
KIRKLARELİSPOR İLE İLK MAÇ
Beşiktaş ile Kırklarelispor, ilk kez karşı karşıya geliyor.
Siyah-beyazlı ekip, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden yeşil-beyazlılarla ilk kez bir resmi maçta kozlarını paylaşıyor.
ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA
Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kırklarelispor maçını evinden uzakta oynuyor.
Siyah-beyazlı kulüp, daha önce yapılan açıklamayla mücadelenin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurmuştu.
SON 2 MAÇTA 2 KUPA
Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son iki karşılaşmada 2 kupa kazanmayı başardı.
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, 11. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.
Bu sezon başında ise Turkcell Süper Kupa'da yine aynı statta Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 5-0 yenerek kupaya uzanmıştı.
EKSİKLER
Beşiktaş'ta Kırklarelispor karşısında birçok oyuncu formasından uzak kalıyor.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi'nin yanı sıra tedavisi devam eden Bakhtiyor Zaynutdinov'un kupa maçında forma giyemiyor.