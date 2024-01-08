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        Haberler Spor Basketbol TKBL Melikgazi Kayseri Basketbol: 86- Beşiktaş: 99 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Melikgazi Kayseri Basketbol: 86- Beşiktaş: 99 | MAÇ SONUCU

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 99-86 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 21:02 Güncelleme: 08.01.2024 - 21:02
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        Beşiktaş deplasmanda rahat kazandı
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 99-86 yendi.

        Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

        Hakemler: Polat Parlak, Ahmet Murat Arıkanlı, Gündoğan Ali Balaban

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 23, Ellenberg 24, Fatmanur Karakaş 4, Ayşegül Günay Aladağ 13, Petronyte 10, Holmes 10, Merve Arı 2, Damla Gezgin, Nazlı Bircan Gökdemir, Candan Eylül Dikmen, Goncagül Kavak

        Beşiktaş: Evans 30, Nogic 24, Elif Bayram 16, Li 14, Krivacevic 7, Melek Uzunoğlu, Şuğranur Hatice Sönmez 8, Ceyda Conker

        1. Periyot: 17-26

        Devre: 42-44

        3. Periyot: 62-64

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