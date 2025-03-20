Melike Şahin'le 'Felekten Bir Gün'
31 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilecek 'Felekten Bir Gün' festivalinde Melike Şahin, Dedublüman, Derya Yıldırım & Grup Şimşek ve Kolektif İstanbul'un sanatseverlerle buluşacak
Şehrin en ses getiren etkinliklerine imza atan KüçükÇiftlik Park’ın herkesi kucaklayan yeni festivali “Felekten Bir Gün”, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü ilk kez gerçekleşecek.Derya Yıldırım & Grup Şimşek
Kendine özgü sesi ve yorumuyla dinleyicilerin kalplerini çalan Melike Şahin, yenilikçi müzik yaklaşımıyla Dedublüman, Anadolu’nun ruhunu modern dokunuşlarla harmanlayan Derya Yıldırım & Grup Şimşek ve enerjik performansıyla Kolektif İstanbul festivalde sahne alacak.