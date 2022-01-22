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"Doktorlar" adlı dizide hayat verdiği "Zenan" karakteriyle hafızalara kazınan Melike Güner, annesi Ayten Hanım'ın acısı ile sarsıldı. Annesinin vefat haberini Instagram'dan duyuran Güner, üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

"CANIM ANNEMİ KAYBETTİK"

Annesinin eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Melike Güner, "20 Ocak 2022 Perşembe günü canım annemi kaybettik. Acıma saygıyla sarılan, sessizce ellerimden tutan, yanımda olan tüm canım arkadaşlarım teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Feyyaz Duman, İsmail Demirci, ve Meltem Cumbul'un da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim ise Güner'e başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

MELİKE GÜNER HAKKINDA

Melike Güner, 2 Haziran 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olan Güner, ilk olarak 2011'de "İncir Reçeli" adlı filmde başrolü oynadı.

Ardından "Doktorlar" adlı dizide "Zenan" karakterini canlandıran Melike Güner, rol arkadaşı Bekir Aksoy ile bir dönem aşk yaşadı. Kısa bir süre sonra Aksoy ile yollarını ayıran Güner, birçok projede yardımcı yönetmenlik de yaptı.

2012 yılında "Merhaba Hayat" adlı dizinin kadrosuna "Doktorlar"da oynadığı "Zenan" karakteri ile katılan Güner, 2013 yılında Ali Haydar Bozkurt ile evlendi.

Ünlü oyuncu, ikiz bebek sahibi olmasının ardından setlere ara verdi.