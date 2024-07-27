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        Haberler Gündem Ankara Melih Gökçek ameliyat oldu | Son dakika haberleri

        Melih Gökçek ameliyat oldu

        Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bypass ameliyatı oldu. 5 damarı değişen Gökçek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 13:08 Güncelleme: 27.07.2024 - 13:08
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        Melih Gökçek ameliyat oldu
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        Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek bypass ameliyatı oldu. Gökçek'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 5 damarına bypass yapıldı.

        Melih Gökçek, geçirdiği kalp ameliyatının ardından yoğun bakımdan çıktı. 5 damarına bypass yapılan Gökçek'in durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Gökçek'in Amerikan Hastanesi'ndeki ameliyatının iyi geçtiği ve yoğun bakımdan çıkarıldığı öğrenildi.

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