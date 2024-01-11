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Kan donduran olay yılbaşı gecesi meydana geldi. 17 yaşındaki Melek Nur Özgener, yılbaşını kutlamak üzere arkadaşı Nisa A. (17) ve Ercan Şahin (32) ile buluştu.

"SENİ Mİ VURAYIM YOKSA SENİ Mİ?"

İddialara göre otomobilin içinde oturdukları sırada Ercan Ş., yanındaki silahı çıkararak iki kız arkadaşına doğrultup, "Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?" dedi. O sırada Ercan Şahin, tetiğe basarak arka koltukta oturan Özgener'i başından vurarak yaraladı. Ardından korkuya kapılan şüpheli, Özgener'i otomobili ile en yakındaki hastaneye bırakıp kayıplara karıştı.

REKLAM ALTI GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ Melek Nur, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede, önceki gün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

YAKALANDI Şüpheli Ercan Şahin'in kullandığı araç bulundu. Araçta yapılan incelemelerde 1 adet kovan ve 1 adet deforme çekirdek bulundu. Yapılan çalışmalarda katil zanlının Eyüpsultan’ın Alibeyköy semtinde saklandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheli Ercan Şahin bir adet 9 mm tabanca ile yakalandı. SUÇ MAKİNASI ÇIKTI Öte yandan 4 yıl önce benzer bir suçtan yargılanıp serbest bırakılan Ercan Şahin’in suç dosyası kabarık çıktı. 48 ayrı suçtan kaydı bulunan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik! Haberi Görüntüle