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İstanbul'da olay, yılbaşı gecesi saat 23.30 sıralarında, Fatih'te meydana geldi. Ailenin iddiasına göre; 17 yaşındaki Melek Nur Özgener, yılbaşını kutlamak üzere Nisa A. (17) ve Ercan D. (32) ile buluştu.

"SENİ Mİ VURAYIM YOKSA SENİ Mİ?" DHA'da yer alan habere göre otomobilin içinde oturdukları sırada Ercan D., yanındaki silahı çıkararak iki kız arkadaşına doğrultup, "Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?" dedi.

EN YAKIN HASTANEYE BIKAKIP KAÇTI O sırada Ercan D., tetiğe basarak arka koltukta oturan Özgener'i başından vurarak yaraladı. Ardından korkuya kapılan şüpheli, Özgener'i otomobili ile en yakındaki hastaneye bırakıp kayıplara karıştı.

ALTI GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ Melek Nur, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede, önceki gün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Melek Nur kız için dün, Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

AİLESİ VE YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU Genç kızın ailesi ve arkadaşları, gözyaşları eşliğinde Melek Nur'a veda etti. Melek Nur'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Melek Nur, Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi.

ZANLI, 4 YIL ÖNCE AYNI SUÇTAN YARGILANMIŞ Öte yandan polis ekiplerinin 4 yıl önce benzer bir suçtan yargılanıp serbest bırakılan Ercan D.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.