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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi | İstanbul'da yılbaşı gecesi başından vurularak ağır yaralanmıştı: Melek Nur Özgener 17 yaşında hayatını kaybetti! Katili Ercan D. aranıyor!

        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!

        İstanbul'da, yılbaşı gecesi başından vurularak ağır yaralanan 17 yaşındaki Melek Nur Özgener, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Genç kızın ailesi ve arkadaşları, gözyaşları eşliğinde Melek Nur'a veda etti. Fatih Camii'nde dün düzenlenen cenaze töreninin ardından genç kız son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 07:49 Güncelleme: 08.01.2024 - 07:55
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        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
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        İstanbul'da olay, yılbaşı gecesi saat 23.30 sıralarında, Fatih'te meydana geldi. Ailenin iddiasına göre; 17 yaşındaki Melek Nur Özgener, yılbaşını kutlamak üzere Nisa A. (17) ve Ercan D. (32) ile buluştu.

        "SENİ Mİ VURAYIM YOKSA SENİ Mİ?"

        DHA'da yer alan habere göre otomobilin içinde oturdukları sırada Ercan D., yanındaki silahı çıkararak iki kız arkadaşına doğrultup, "Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?" dedi.

        EN YAKIN HASTANEYE BIKAKIP KAÇTI

        O sırada Ercan D., tetiğe basarak arka koltukta oturan Özgener'i başından vurarak yaraladı. Ardından korkuya kapılan şüpheli, Özgener'i otomobili ile en yakındaki hastaneye bırakıp kayıplara karıştı.

        ALTI GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ

        Melek Nur, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede, önceki gün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Melek Nur kız için dün, Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

        AİLESİ VE YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Genç kızın ailesi ve arkadaşları, gözyaşları eşliğinde Melek Nur'a veda etti. Melek Nur'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Melek Nur, Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi.

        ZANLI, 4 YIL ÖNCE AYNI SUÇTAN YARGILANMIŞ

        Öte yandan polis ekiplerinin 4 yıl önce benzer bir suçtan yargılanıp serbest bırakılan Ercan D.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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        #Melek Nur Özgener
        #Son dakika haberler
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