Melek Mosso: Gittim, gördüm, sevdim
Soluğu tatilde alan Melek Mosso, evlilik teklifi aldığı sevgilisi Serkan Sağdıç ile birlikte objektif karşısına geçti. Ünlü şarkıcı, "Gittim, gördüm, sevdim" dedi
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Melek Mosso, konser maratonuna kısa bir ara verdi. Ünlü şarkıcı, nikah masasına oturmaya hazırlandığı sevgilisi Serkan Sağdıç ile birlikte tatile çıktı.
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Mosso, ekim ayında evleneceği konuşulan Sağdıç'la keyifli vakit geçirdi. Birlikte objektif karşısına geçen çift, mutluluklarını sergiledi.
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"GİTTİM, GÖRDÜM, SEVDİM"
Leopar desenli iddialı bikinisiyle poz veren Melek Mosso, "Gittim, gördüm, sevdim" ifadelerini not düştüğü bu kareleri de sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.
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EVLENİYORLAR
Öte yandan Melek Mosso, dört ay önce evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Şarkıcı, bir süredir aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile birlikteliğini nikahla taçlandırma kararı almıştı.
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DİZ ÇÖKTÜ
Serkan Sağdıç, Melek Mosso'nun önünde diz çöküp, evlilik teklifinde bulunmuştu.
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O anın şaşkınlığını yaşayan Melek Mosso, sevgilisinin kendisine uzattığı tektaşı kabul edip, "Evet" yanıtını vermişti. O anları da sosyal medya hesabından yayınlayan Melek Mosso'ya tebrik mesajları yağmıştı.
Fotoğraflar: Instagram
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