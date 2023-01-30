Subaşı ise dünden bu yana yapılan paylaşımların ardından sosyal medya hesabı üzerinden, "İltifatlarınız, esprileriniz ve güzel yorumlarınızı görüyor, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmadan, Winter Is Coming!" ifadelerini kullandı.

Subaşı paylaşımını da yine Game of Thrones karakterlerine benzetilen bir fotoğrafı ile yaptı.