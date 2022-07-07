Türkiye'ye 60 milyon dolar yatıracak!

Meksika merkezli ikinci el araç şirketi Kavak, Türkiye dahil dört yeni ülkeye açılmaya için 180 milyon dolarlık planı devreye aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Latin Amerika ülkelerinden Kolombiya, Şili ve Peru'da ikinci el araç platformunu devreye almak ve ofisler açmak için 120 milyon dolar yatırım yapılacak.

Kavak CEO'su Carlos Garcia, söz konusu plan kapsamında Latin Amerika dışında ilk kez Türkiye'de faaliyete geçeceklerini ve bu doğrultuda 60 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı.

Garcia, "Türkiye 120 milyar dolarlık bir pazar, bu yüzden büyük bir fırsat. Türkiye'deki ikinci el araç satışlarında, Meksika ve Brezilya'da karşılaştığımız dolandırıcılık ve finansmana erişim gibi benzer sorunlar var" dedi.

Yatırımcıları arasında SoftBank'in bulunduğu Kavak, 8.7 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Operasyonlarının yüzde 60 anavatanı Meksika'da bulunan şirket, Arjantin ve Brezilya'da da faaliyet gösteriyor.

PAZAR MAYIS'TA YÜZDE 67 BÜYÜDÜ

Son dönemde hareketli günler geçiren ikinci el araç pazarında, geçtiğimiz Mart ayında yeni bir düzenlemeye gidilmişti. Buna göre, daha önce ikinci el araç alım satımında yüzde 1 olan KDV oranı, yüzde 18’e çıkarılmıştı.

KDV oranının yükseltilmesi ise, pazardaki hızın önüne geçmedi ve satışlarda bir azalma meydana gelmedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılının ilk 5 ayında 1 milyon 772 bin 105 adet olarak gerçekleşen ikinci el otomobil pazarı, 2022'nin ilk 5 ayında ise yüzde 39 artarak 2 milyon 456 bin 879 adete yükseldi.

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında ise, Mayıs ayında 188 bin 764 araç satışı gerçekleşti.

Bu sonuçlar ile, ikinci el online araç pazarında geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 67 ve son 3 yılın ortalamasına göre yüzde 29 artış kaydedildi.

BAYİLER DE ROTAYI İKİNCİ EL KIRDI

İkinci eldeki hareketlilik, son yıllarda ikinci el araç alım satımı yapan birçok kurumsal firmanın ortaya çıkmasına yol açtı.

Son olarak, sıfır araç satan bayiler de gözünü bu alana dikti.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Dr. Altuğ Erciş, bayilerin ikinci el araç satışlarına yönelmesi gerektiğini kaydederek, "Yetkili satıcılık sistemini ayakta tutmak için ABD ve Avrupa’da olduğu gibi ikinci el satışlarını kendi bünyemizde yapmalıyız. Avrupa’da bayilerin toplam satışlarının yüzde 48’i ikinci el iken, ülkemizde ise bu oran yüzde 2 seviyesinde" açıklamasında bulunmuştu.