Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nin (OYDER) yeni başkanı Dr. Altuğ Erciş, otomotiv sektöründeki güncel gelişmeleri ve bayilerin gelecek beklentilerini değerlendirdi.

Derneğin Olağan Gelen Kurul toplantısında başkanlığa seçilmesinin ardından ilk kez sektöre dair açıklamalarda bulunan Erciş, OYDER’in yenilenen yönetimi ile birlikte gelecek vizyonunu da aktardı.

Otomotivin, Türkiye’de lokomotif sektörlerin başında geldiğini kaydeden Erciş, "Katma değeri çok yüksek olan sektörümüzü, geleceğe nasıl taşıyacağımız konusu gündemimiz ilk maddelerinin başında geliyor. Pandemi kaynaklı sorunların yanı sıra, çip krizi ile başlayan, lojistik sorunlarıyla devam eden hammadde teminiyle sıkıntıya giren ve son olarak da Rusya-Ukrayna çatışmasının etkilerini yaşadığımız bir dönemdeyiz. Paydaş derneklerimiz olan ODD, TAYSAD, OSD, TOKKDER ile yakın işbirliklerinde bulunarak sektörümüzün büyümesi için çaba harcayacağız" dedi.

'İKİNCİ ELDE YÜKSEK POTANSİYEL VAR'

Otomotiv sektörünün birçok olumsuz gelişmeyle karşı karşıya geldiğini ifade eden Dr. Altuğ Erciş, pandemiyle birlikte başlayan bulunurluk, ÖTV matrahları, vergilendirme, yüksek kurlar, yüksek enflasyon ile birlikte alım gücünün azalması gibi olumsuzlukların sektöre damga vurduğunu kaydetti.

Erciş, tüm bu gelişmelerin bayilerin ikinci el araç satışlarına yönelmesi gerekliliğini ortaya çıkardığını vurgulayarak, "Avrupa’da bayilerin toplam satışlarının yüzde 48’ini ikinci el araçlar temsil ederken, ülkemizde bu oran yalnızca yüzde 2 seviyesinde kalıyor. Burada yüksek bir potansiyel olduğunu görüyoruz ve ikinci eli de kendi içerisinde ayırıp, özel olarak yetişmiş istihdamıyla işimizin ana motoru gibi görmeliyiz. Bayilik sisteminde başarılı olmanın en büyük anahtarı bu" dedi.

Bu konuda yurtdışındaki uygulamalara işaret eden Erciş, "Yetkili satıcılık sistemini ayakta tutmak için ABD ve Avrupa’da olduğu gibi ikinci el satışlarını kendi bünyemizde yapmak en önemli unsur olacaktır. Şu anda bunun için yetkili satıcıların önünde herhangi bir engel bulunmamakta. Yetişmiş personelle birlikte mevcut yatırımlarını daha verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlayacaktır” diye konuştu.

'BAYİLER İKİNCİ EL YATIRIMLARINI PAS GEÇTİLER'

Mevcut durumda yetkili satıcıların sıfır araç yatırımına konsantre olduğunu ifade eden OYDER Başkanı Erciş, "Genel tabloya bakıldığında bayiler şimdiye kadar Türkiye’de ikinci el yatırımını pas geçmiş olsa da, önümüzdeki dönemin en önemli başlıklarından biri bu olacaktır. Bayiler şu anda 1.5 milyon araç satacak potansiyele sahipler ve mevcut koşullar yetkili satıcıların bu kadar adette sıfır araç satmasına imkan vermiyor. Ancak bu da bayilerin potansiyellerini ikinci elde kullanmalarının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Gelecekte yetkili satıcıların cirolarının yüzde 40-45 oranında ikinci elden gelmesini bekliyoruz. İşte bu yüzden ikinci ele önem vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'SPEKÜLATİF FİYATLAMANIN ÖNÜNE GEÇİLECEK'

Yetkili satıcıların ikinci el araç satışına odaklanmalarının pazara olumlu yansımaları olacağının da altını çizen Erciş, "Türkiye’de 7 milyona yakın bir ikinci el pazarı bulunuyor. Yetkili satıcıların uzmanlıklarını 2'nci el pazarında da ortaya koyması, hem pazar hem de tüketici açısından olumlu karşılanacaktır. 2'nci el araç isteyen bir tüketicinin, o marka aracı satan bir yetkili satıcıdan alması bir tercih sebebi olacaktır. Aynı zamanda satış rakamı konusunda da daha sağlıklı bilgiler elde edilecek ve spekülatif fiyatlandırmanın önüne geçilecek. İkinci el satış oranını en az Avrupa seviyesine getirmeyi hedefliyoruz" görüşünü paylaştı.

'ARAÇLAR YÜKSEK KÂR SEBEBİYLE ÖNCE PERAKENDEYE SATILIYOR'

Mevcut koşullarda perakende müşteri talebinde bir azalma görülmediğini ifade eden OYDER Başkanı Altuğ Erciş, "Şu anda bekleyen bir filo talebi var ama aynı zamanda bekleyen bir perakende talebi de bulunuyor. Pandeminin ardından yaşanan tedarik problemi devam ediyor. Araç geldiği zaman öncelikle perakendeye satılıyor, çünkü buradaki kârlılık daha yüksek. Bu yüzden önce perakende talebi ardından filo talebi doyurulmaya çalışıyor. Ancak henüz perakende talebini doyuracak kadar araç tedariki elde edilmiş değil. Markadan markaya değişmekle birlikte satışların çoğunluğunun perakende pazara ait olduğunu ifade edebiliriz" dedi.

'VERGİ SİSTEMİ GÜNCELLENMELİ'

OYDER Başkanı Erciş, otomobillere uygulanan mevcut vergilendirme sistemi hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Vergi sisteminde ve ÖTV matrahlarında değişim beklentisi olduğunu belirten Erciş, "Ülkemizde otomotiv sektörü ve araç sahipleri adına oldukça dezavantajlı bir durum söz konusu. Bizim kanunlarımız açısından yakın olduğumuz AB ülkelerindeki vergi sisteminde ÖTV’ye benzer bir vergi yok. Sadece bizdeki KDV’ye denk gelen bir vergilendirme sistemi uygulanmakta. Aynı zamanda bugün ÖTV matrahlarının güncellenmesi, gerek yetkili satıcıların gerekse de halkımızın en büyük beklentisidir" dedi.

Sıfır otomobillerin tamamının yüksek vergi dilimine girdiğine işaret eden Erciş, "Özellikle kurlar sebebiyle fiyatların gelmiş olduğu noktada, neredeyse tüm modellerin yüzde 80’lik dilime girmesi nedeniyle, matrah tutarlarının güncellenmesi ile ilgili beklentimiz oluşmuştur. Kurların stabil halde kalması ve öngörülebilir olması sektör paydaşlarımız için önemini korumaktadır. Devletimizden matrah tutarlarının güncellenmesi ile ilgili beklentimiz halen devam etmektedir. Umarız ki, bu konuda da yakın zamanda bir adım atılacaktır" dedi.

Daha çevreci ve çağa uygun bir vergi sistemi oluşturulması gerektiğinin altını çizen Erciş, "Motor hacmi ve fiyat bazında uygulanan vergi sistemimiz hem karmaşık hem de emsal ülkelerin sisteminden oldukça farklı. Bu sistem değişikliğinin ülkemiz otomotiv sanayisinin de zarar görmeden tüm taraflar için en uygun ve çağdaş bir sisteme dönüştürülmesi gereklidir" görüşünü paylaştı.

YENİ YÖNETİM NİSAN AYINDA GÖREVE GELDİ

OYDER'de Altuğ Erciş başkanlığındaki yeni yönetim Nisan ayında göreve geldi.

Otomotiv sektöründeki 889 yetkili satıcıyı temsil eden derneğin bir önceki başkanı Turgay Mersin, olağan genel kuruldan saatler önce sürpriz bir şekilde istifa etmiş, başkanlık yarışına tek başına giren Erciş ise 3 yıl boyunca derneğin başkanlık görevini üstlenmişti.